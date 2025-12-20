"La innovación forma parte de nuestra manera de entender la educación superior"

La Opinión de Málaga charló con Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía (UEA), quien hace balance del primer trimestre de actividad académica en el seno de la nueva universidad que habita el campus de Teatinos, en la capital malagueña.

Aunque la Universidad Europea de Andalucía acaba de iniciar su actividad en Málaga y lleva tan solo tres meses de andadura ¿qué balance hace de este primer trimestre en Málaga?

El balance que hacemos es excelente ya que hemos conseguido unos indicadores a todos los niveles que han superado las expectativas que teníamos. En cuanto a volumen de estudiantes, la respuesta de la sociedad malagueña ha sido fantástica. Tenemos 550 estudiantes actualmente en este primer curso, un 29% por encima de los objetivos que habíamos planeado. Y, además con unos datos de internacionalidad muy elevados. El 37% de nuestros estudiantes son internacionales de 50 nacionalidades distintas. Son unos niveles de atracción para estudiantes de fuera propios de una universidad consolidada. Muchos de estos estudiantes se han matriculado cuando se estaba construyendo la universidad.

Ha sido una transformación muy rápida. A nivel de claustro también estamos muy contentos. La gran mayoría de él es malagueño, con unos porcentajes de doctores acreditados muy elevados.Y eso nos ha permitido iniciar nuestra actividad con una producción científica que ha empezado muy fuerte. Estamos muy contentos en ese sentido. Y luego, muy satisfechos a nivel de visibilidad y de penetración en el ecosistema malagueño por la enorme cantidad de convenios y de acuerdos firmados con distintos tipos de compañías para la realización de prácticas de los estudiantes. Tenemos casi 400 convenios. Y además el acuerdo estratégico con el grupo de hospitales HM para la docencia teórico-práctica en el ámbito de las ciencias de la salud.

Si tuviera que definir, dando tan solo un par de pinceladas, la universidad, ¿qué me diría?

Diría que esta universidad basa su modelo en tres pilares fundamentales. Un aprendizaje muy práctico y muy orientado a las necesidades reales del mercado laboral; un modelo de enseñanza-aprendizaje muy cercano al tejido empresarial; la composición de nuestro claustro, donde aproximadamente dos terceras partes compatibilizan su actividad profesional con la docencia y eso les permite estar totalmente actualizados y alineados con el mercado laboral, y añadiría una cuarta, tenemos un modelo que está muy enfocado en sensibilizar a los estudiantes sobre el impacto social que tendrán sus futuras profesiones. Para lo cual también promovemos muchas actividades de voluntariado y de responsabilidad social corporativa donde involucramos a los estudiantes.

¿Cuál es el modelo académico que propone la universidad? ¿Y en qué se diferencia de otras universidades presentes en la región?

El nuestro es un modelo que trabaja cuatro grandes dimensiones: una dimensión intelectual, la más clásica; una profesional que conseguimos a través de la conexión con el tejido productivo; una dimensión internacional, ya que impartimos muchos de nuestros programa tanto en inglés como en español y eso hace que tengamos un ambiente internacional per se. Por último, también está la dimensión ético-social.

Y estos modelos están definidos en grandes pilares metodológicos de nuestro modelo académico que incluyen la educación interprofesional, el aprendizaje de entornos simulados, la integración curricular mediante ensayos o proyectos, etc. Una serie de pilares perfectamente definidos con una serie de bases metodológicas que aplicamos a todos nuestros grados. Y eso nos hace que seamos una universidad muy enfocada a maximizar la empleabilidad y la capacidad de emprendimiento. Todo está diseñado para adaptarse a las necesidades que están pidiendo los empleadores.

¿Cuál es la oferta académica de la universidad en este primer curso de existencia?

Este primer curso vamos con 10 grados universitarios y 8 másteres. En Ciencias del Conocimiento y Ciencias de la Salud tenemos los grados de Biomedicina, Odontología, Psicología, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En la Facultad de Ciencias Sociales se incluyen las titulaciones de ADE (Administración y Dirección de Empresas), Marketing y el antiguo Magisterio, con los grados de Maestro en Educación Infantil y de Maestro en Educación Primaria. Y luego tenemos el Grado de Ingeniería Informática. Los ocho másteres están ligados a estas mismas áreas de conocimiento.

¿Cómo se integra una universidad recién llegada al ecosistema empresarial, social y cultural de una ciudad como Málaga?

Creo que hemos llegado en un momento óptimo del desarrollo de la ciudad ya que Málaga está consolidada como un polo de atracción de innovación, talento y emprendimiento. Esto para nosotros es enormemente importante porque nuestro modelo depende de esta conexión con las empresas. Y lo que hemos percibido en Málaga es una avidez enorme, desde pequeñas startups a grandes multinacionales, por impulsar proyectos de la mano de la universidad. Yo diría que es un ecosistema perfecto para nuestro modelo porque este espíritu que se ha desarrollado en Málaga de innovación va muy ligado al propósito que tiene la universidad.

¿Qué papel juega la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías en vuestro proyecto académico?

Va a jugary está jugando un papel fundamental. Estamos viviendo un momento de disrupción tecnológica y de cambio de modelo en los distintos sectores productivos que nunca antes habíamos vivido. Y ahora más que nunca la universidad debe evolucionar como mínimo al mismo ritmo al que lo hacen los distintos sectores. Con lo cual la única manera de ir mejorando nuestro modelo y que evolucione al ritmo de los distintos sectores productivos es tener un modelo 100% innovativo. La innovación forma parte de nuestra manera de entender la educación superior.