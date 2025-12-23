Vithas impulsa un modelo pionero en la sanidad privada con su Comité Corporativo de Urgencias

Vithas ha puesto en marcha un modelo pionero en el ámbito hospitalario privado para la atención urgente de los pacientes, basado en un Comité Corporativo de Urgencias de adultos que actúa como órgano colegiado encargado de coordinar, evaluar y mejorar de forma continua los servicios de urgencias de todos los hospitales del grupo.

Creado en 2022 con el objetivo de homogeneizar los procedimientos, circuitos y estándares de calidad de la atención urgente, el Comité Corporativo de Urgencias cobra ahora un mayor protagonismo en un contexto marcado por una crisis epidemiológica de gripe en toda España. En las últimas semanas, los hospitales Vithas han registrado un incremento significativo en la demanda de atención urgente. Este aumento de casos ha puesto de relieve la importancia del modelo corporativo implantado por el grupo, que permite responder con agilidad, seguridad y homogeneidad, y garantiza que un paciente reciba la misma atención excelente y segura en cualquiera de los 22 hospitales del grupo presentes en 14 provincias.

Queríamos que un paciente sintiera que está recibiendo exactamente la misma atención en cualquier servicio de urgencias del grupo, con procesos estandarizados, protocolos de calidad y seguridad definidos y resultados medibles, explica la doctora Idoya Sanluis, jefa de servicio de urgencias del Hospital Vithas Vigo y directora de procesos asistenciales corporativa.

Una estructura que facilita la implantación en cada centro

El Comité Corporativo de Urgencias cuenta con una estructura que favorece la implantación de mejoras adaptadas a la realidad asistencial de cada hospital. Así, está presidido por el Dr. David Baulenas, director corporativo Asistencial del grupo Vithas; Irene Alosete, responsable corporativa de Calidad y Seguridad del paciente, es la secretaria del comité; y de la coordinación se encarga la Dra. Sanluis, responsable de procesos asistenciales corporativa e integrada también en el comité como jefa de servicio de urgencias en Vithas Vigo.

Este comité está integrado además por un equipo multidisciplinar con jefes de servicio de urgencias y supervisoras de enfermería de cinco hospitales del grupo, que actúan como referentes territoriales y dan soporte al resto de centros.

Gracias a un diagnóstico detallado de cada servicio de urgencias –que incluye datos estructurales, ratios de personal, tiempos de espera, fidelización del paciente (NPS) e indicadores clínicos y de gestión–, el comité identifica oportunidades de mejora y desarrolla planes de acción “ad hoc” en cada hospital.

Una mejora del 20% en satisfacción del paciente en tres años

Entre los logros más significativos impulsados por el Comité Corporativo de Urgencias destaca la implementación del triaje avanzado, que habilita al personal de enfermería, agilizando así la atención médica y mejorando la experiencia del paciente. También se han desarrollado y estandarizado códigos tiempo-dependientes (ictus, infarto, sepsis, fractura de cadera), garantizando una respuesta rápida y coordinada, y se han definido perfiles analíticos comunes y promovido el uso de indicadores clínicos para asegurar la adherencia a las guías de calidad. Hemos conseguido disminuir la variabilidad entre profesionales y hospitales, lo que se traduce en mayor seguridad, agilidad y confianza para nuestros pacientes, subraya la Dra. Sanluis.

Esto se ha traducido en una mejora de la experiencia paciente, uno de los valores diferenciales de Vithas, tal como se refleja en las encuestas de satisfacción y fidelización en los servicios de urgencias. En tan sólo 3 años, la satisfacción de los pacientes ha aumentado un 20%, muy por encima del estándar del sector, según la evolución que ha experimentado el Net Promoter Score (NPS).

Formación continua, cultura de mejora, innovación y replicabilidad

El Comité Corporativo de Urgencias promueve la participación de los profesionales a través de sesiones clínicas quincenales en las que participan médicos, enfermeros y especialistas de toda la red asistencial, así como en las jornadas anuales de urgencias, donde se presentan proyectos de mejora e innovación clínica. Además, se fomenta la comunicación fluida entre los miembros del comité y sus referentes territoriales para resolver dudas y promover iniciativas de mejora continua.

Entre los principales retos del comité está mantenerse alineado con los avances tecnológicos y la transformación digital. Actualmente, se trabaja en nuevas herramientas de telemedicina y se exploran aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito de la urgencia.

El modelo también se está replicando en otras áreas asistenciales, como las urgencias pediátricas, y podría extenderse próximamente al bloque quirúrgico u otras especialidades, siempre con el objetivo de garantizar una atención de calidad, homogénea, eficiente y centrada en el paciente.