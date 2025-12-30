El mejor regalo de Reyes llega a Fuengirola el 9 de enero: abre Er Pichi de Cái

Los Reyes Magos vienen un poco más tarde este año en la Costa del Sol y traen consigo un nuevo rincón con sabor a Cádiz. Er Pichi de Cái, conocida como Tu taberna gaditana, abrirá las puertas de su nuevo local en Fuengirola el viernes 9 de enero, en la Calle Cuesta, nº 15, antigua ubicación del restaurante La Farola. Esta apertura se convierte en la octava de la marca y en una de las más esperadas tanto por fuengiroleños como por visitantes.

Bajo el concepto de que este año el regalo de Reyes lo trae Er Pichi de Cái, la taberna gaditana llega para hacer la cuesta de enero más llevadera, apostando por una propuesta basada en producto de calidad, precios populares y el ambiente cercano y desenfadado que ya es seña de identidad de la casa.

Tras dar el salto fuera de la capital el pasado mes de febrero con su apertura en Alhaurín de la Torre, Er Pichi de Cái continúa su crecimiento con paso firme. Solo en 2025 ha inaugurado tres nuevos locales (Alhaurín de la Torre, Málaga Centro y Cerrado de Calderón) y ahora suma Fuengirola a su mapa, consolidando su expansión por la provincia de Málaga.

Para Israel Vieyte e Iñaki Teijón, fundadores del proyecto, esta apertura supone un paso más dentro de un proceso de crecimiento que no se detiene. Fuengirola era una asignatura pendiente. Teníamos muchas ganas de llegar y la acogida previa está siendo increíble. Y no, no será la última, aseguran.

El éxito de Er Pichi de Cái radica en un modelo de negocio familiar y cercano, donde el protagonismo lo tiene el producto: pescados y mariscos, tortillitas de camarones, guisos tradicionales, atún y caldos de Jerez, todo ello servido en un ambiente con guasa gaditana y espíritu de barrio. Una fórmula que funciona y que ha sabido conquistar cada lugar en el que se instala.

Con esta nueva apertura, Er Pichi de Cái refuerza su objetivo de acercar la gastronomía gaditana a cada rincón de España, demostrando que tradición, sencillez y buen hacer siguen siendo valores en alza dentro de la hostelería actual.