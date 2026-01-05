Los pacientes de Quirónsalud Málaga reciben la visita de los Reyes y los jugadores del Unicaja Baloncesto

Los jugadores del Unicaja han visitado junto con los Reyes Magos a los niños y mayores ingresados en el Hospital Quirónsalud Málaga para llevarles regalos e ilusión en vísperas del Día de Reyes.

Un año más, el Unicaja volvió a cumplir con una de sus citas más especiales y emotivas: la visita al Hospital Quirónsalud Málaga en la víspera del Día de Reyes. Una jornada cargada de ilusión en la que el baloncesto se transformó en sonrisas, regalos y momentos inolvidables para los paciente y empleados.

En esta ocasión, los jugadores Jonathan Barreiro, Chase Audige y Killian Tillie fueron los encargados de llevar la magia de la Navidad junto con Sus Majestades los Reyes Magos al centro hospitalario. Con cercanía, cariño y muchas ganas de compartir, los jugadores repartieron regalos de los Reyes Magos, logrando arrancar sonrisas entre pequeños y mayores.

Relaciones estrechas

Esta visita refuerza la estrecha relación entre el Unicaja Baloncesto y el Hospital Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del club desde la temporada 2011-12. Desde entonces, el hospital se encarga de realizar los reconocimientos médicos de pretemporada y de atender todas las necesidades de salud de los jugadores a lo largo del año.

Se ha cumplido hoy un gesto solidario que demuestra que, más allá de la cancha, el Unicaja sigue jugando en equipo para llevar esperanza, ilusión y cercanía en una fecha tan señalada.