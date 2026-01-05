Los Reyes Magos llegan a El Ingenio en un Cadillac acompañados de charanga y pasacalles

El Centro Comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, recibió este sábado 3 de enero a sus majestades Los Reyes Magos con sus pajes reales, que llegarán en Cadillac a las instalaciones del Centro Comercial.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al Centro Comercial El Ingenio de 12:30 a 14:00h (parking junto a Burger King).acompañados de una animada charanga y un colorido pasacalles que recorrerá las instalaciones, llenando de ilusión y alegría cada rincón del centro y ofreciendo a familias y visitantes un momento único para celebrar una de las tradiciones más esperadas del año. Además, de 17:00 a 21:00h, se podrá visitar a sus majestades en los tronos reales.

La llegada de los Reyes Magos estará acompañada de un gran pasacalles con música en directo, animación y personajes festivos, pensado especialmente para el disfrute de los más pequeños, que podrán vivir de cerca la magia de la víspera más especial del calendario navideño.

Con esta acción, el Centro Comercial El Ingenio continúa apostando por ofrecer experiencias memorables a sus visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro para disfrutar en familia de la Navidad y mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra cultura.