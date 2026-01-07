El 101 Music Festival Costa del Sol 2026 sigue creciendo y suma música y comedia a un cartel cada vez más potente

Música, comedia y experiencias únicas volverán a encontrarse en la Plaza de Toros de Málaga, escenario emblemático que acogerá una programación diversa y pensada para todos los públicos.

El festival presenta un cartel diverso y transversal, pensado para públicos de todas las edades y sensibilidades, en el que conviven la canción de autor, la música urbana, el humor, el pop y las nuevas corrientes sonoras. Entre los nombres confirmados destacan Guitarricadelafuente, Aguilera y Meni, Marta Santos o El Arrebato, que se suman a cartel de artistas ya confirmados y distribuidos por fechas.

Artistas confirmados – 101 Music Festival Costa del Sol 2026

Mentes Peligrosas - 20 de junio de 2026

Una auténtica fiesta de la comedia que reunirá sobre el escenario a Álex Clavero, Eva Hache, Galder Varas y Luis Piedrahita. Un espectáculo colectivo, dinámico y sorprendente, donde el humor inteligente y la complicidad con el público serán los grandes protagonistas.

Valeria Castro – 26 de junio de 2026

La artista canaria llegará a Málaga con su delicado y emocionante tour “El cuerpo después de todo”, una propuesta íntima y profundamente emocional que confirma su madurez artística y su capacidad para conectar con el público desde la honestidad y la sensibilidad.

Fernando Costa – 27 de junio de 2026

El rapero ibicenco presentará su gira “Amor y Dolor – 10º Aniversario”, uno de los tours urbanos más esperados, con un directo potente, letras crudas y una puesta en escena que promete convertir la noche en una auténtica catarsis colectiva.

Lia Kali – 4 de julio de 2026

La artista barcelonesa aterriza en el festival con “Kaelis”, su nuevo trabajo, donde fusiona soul, rap y música urbana con una personalidad arrolladora que la sitúa como una de las voces más interesantes del panorama actual.

Los Morancos – 10 de julio de 2026

El dúo humorístico estrenará en Málaga su nuevo espectáculo “BOTA ANTONIA”, una sátira mordaz y actual en la que Antonia se convierte, contra todo pronóstico, en líder mundial a través del partido político SC (Sentido Común).

Guitarricadelafuente - 11 de julio de 2026

El artista actuará en la Plaza de Toros de Málaga dentro de su esperado tour “Spanish Leather!”, un trabajo que reafirma la esencia que lo convirtió en una de las voces más cautivadoras de su generación, al tiempo que lo proyecta hacia nuevas direcciones sonoras. Un directo llamado a ser uno de los momentos más especiales del festival.

Marta Santos - 16 de julio de 2026

La artista llega al 101 Music Festival para presentar su nuevo disco “Aquí no sobra nadie”, un proyecto que combina cercanía, emoción y una narrativa generacional con la que Marta Santos consolida su proyección en el panorama musical nacional.

Aguilera y Mení – “Misión: Impro-sible” - 17 de julio de 2026

Los hermanos gaditanos, convertidos en uno de los grandes fenómenos de la comedia actual, triunfan gracias a su rapidez mental, su capacidad de improvisación y una interacción constante con el público que hace que cada función sea irrepetible.

El Arrebato - 25 de julio de 2026

El cantautor aterriza en el festival con un directo cargado de sentimiento, cercanía y canciones que forman parte de la vida de varias generaciones. Un concierto pensado para cantar, emocionarse y celebrar.

Un festival con vocación solidaria: cuando la música también transforma

Fiel a su identidad, el 101 Music Festival Costa del Sol mantiene su firme compromiso social. Como en ediciones anteriores, se destinará un euro de cada entrada a las fundaciones malagueñas Fundación Cudeca y Fundación Olivares, que además contarán con espacios de merchandising y visibilidad durante los conciertos.

Gracias a esta iniciativa solidaria, el festival ha contribuido en años anteriores a financiar terapias para pacientes infantiles y a reforzar programas de atención integral, apoyo psicológico y cuidados paliativos. Una muestra clara de que la cultura puede y debe ser también una herramienta de impacto social positivo.

El 101 Music Festival: música, comedia y experiencia

Con estas nuevas incorporaciones, el 101 Music Festival Costa del Sol 2026 refuerza su apuesta por el eclecticismo, la calidad artística y el entretenimiento en todas sus formas. Un modelo de evento cuidado y transversal, donde cada cita es única y la experiencia del público es el eje central, combinando grandes nombres, nuevos talentos y propuestas de entretenimiento en un entorno icónico.

Organizado por Grupo Mundo, el festival regresa a la Costa del Sol reafirmando su papel como símbolo del verano malagueño, combinando cultura, proyección nacional e internacional y un firme compromiso solidario.

Entradas a la venta

Las entradas para todos los espectáculos ya están disponibles en www.malagaentradas.com y en la red habitual de El Corte Inglés (tiendas físicas y web).