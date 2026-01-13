Más de cien mayores aprenden con el Hospital Vithas Xanit Internacional la importancia del ejercicio de fuerza para su salud

Más de cien mayores han participado en la I Jornada Formativa Mejora de la Fuerza en el Adulto Mayor, organizada por el Área de Deporte del Ayuntamiento de Benalmádena, en la que ha colaborado el Hospital Vithas Xanit. El evento, celebrado recientemente, ha contado con un Vithas Aula Salud impartido por el doctor Antonio Narváez, jefe del Servicio de Traumatología, Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Vithas Xanit Internacional; Juan Correal Naranjo, experto en movimiento humano; y Miguel Angel Araque Martínez, doctor en Educación Física y coautor del libro Activamente.

El fortalecimiento en adultos mayoreses esencial para mantener la autonomía, prevenir caídas y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, explica el doctor Antonio Narváez. Según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física sigue siendouno de los principales factores de riesgo para la saludglobal. Incorporar ejercicios de fuerza en la rutina diaria ayuda a mejorarla calidad de vida y prolongar la independencia funcional, indicó el especialista.

Conferencia del doctor Antonio Narváez sobre salud y movimiento

El doctor Antonio Narváez ha impartido un Vithas Aula Salud bajo el título Problemas actuales asociados a la falta de movimiento. En esta charla, el especialista ha explicado cómo la inactividad afecta a la salud musculoesquelética, cardiovascular y metabólica, y qué medidas pueden adoptarse para revertir esta tendencia.

Cada vez vemos más casos de sarcopenia y pérdida de masa muscular en personas mayores, lo que incrementa el riesgo de caídas y fracturas, señala el doctor Narváez. Además, ha insistido en la necesidad de combinar fuerza y equilibrio para mejorar la funcionalidad y reducir la dependencia.