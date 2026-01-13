Cambio
Doña Francisquita Catering se hace cargo del restaurante del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga
Doña Francisquita Catering y el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga sellan una alianza estratégica para impulsar la experiencia gastronómica y la puesta en valor de su sede histórica
El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y Doña Francisquita Catering han alcanzado un acuerdo de colaboración estratégica que une a dos organizaciones de referencia en el tejido profesional y empresarial de la ciudad. La alianza se enmarca en un momento especialmente simbólico: el COA Málaga conmemora el centenario de la construcción de la casa de los arquitectos que alberga su sede y Doña Francisquita celebra 35 años de trayectoria como empresa familiar malagueña líder en catering y eventos.
En virtud de este acuerdo, Doña Francisquita asumirá la gestión de los servicios de catering vinculados a la actividad del COA Málaga y su comunidad profesional, integrada por más de 1.500 arquitectos colegiados. La colaboración contempla, además, la participación de Doña Francisquita en el desarrollo de los espacios y jardines históricos de la sede, con el objetivo de potenciar su funcionalidad y su valor como enclave representativo para encuentros profesionales, actos institucionales y actividad cultural.
La propuesta se apoya en una visión compartida de excelencia, cuidado del detalle y compromiso con Málaga. Doña Francisquita aportará su modelo de servicio integral, orientado a crear experiencias donde la gastronomía, la presentación y la atmósfera del evento se integran en una misma narrativa.
Alianza para gastronomía y eventos
Esta alianza es una oportunidad para contribuir, desde la gastronomía y la producción de eventos, a un espacio que forma parte del patrimonio profesional de Málaga. Para nosotros es un orgullo acompañar al COA Málaga en un año tan significativo, señala Alberto Sánchez, propietario de Doña Francisquita.
Por su parte, desde el COA Málaga destacan que el acuerdo refuerza la capacidad de la institución para ofrecer una experiencia cuidada y coherente con el valor de su sede, poniendo en diálogo patrimonio, profesión y ciudad.
Con esta unión estratégica, ambas entidades consolidan una sinergia basada en la reputación, la trayectoria y la vocación de servicio, proyectando un modelo de alianza entre marcas e instituciones que apuestan por la calidad, la innovación y la preservación de los espacios que definen la identidad de Málaga.
