Málaga CF y Unicaja estrenan un minigimnasio para niños hospitalizados en el Hospital Quirónsalud Málaga

Los jugadores del Málaga CF y del Unicaja inauguran un minigimnasio en el Hospital Quirónsalud Málaga, habilitado para que los pacientes ingresados en la planta de Hospitalización Materno Infantil tengan un espacio destinado al esparcimiento y la actividad física; clave para un desarrollo saludable.

Así, los jugadores Jonathan Barreiro, Chase Audige y Killian Tillie, del Unicaja; y Dani Lorenzo y Diarra Moussa, del Málaga CF; han estrenado en sendas visitas este nuevo equipamiento instalado en el hospital de referencia de ambos equipos malagueños, como muestra del apoyo a esta iniciativa destinada a la promoción de los hábitos de vida saludable.

Lucha contra el sedentarismo

El sedentarismo es uno de los principales motivos que derivan en problemas de salud, como la obesidad, las cardiopatías o las patologías musculoesqueléticas, entre otras, apunta el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría de Quirónsalud Málaga, quien además repasa los múltiples beneficios que aporta la práctica deportiva desde la infancia.

Como añade el pediatra, realizar algún deporte desde niños es fundamental para sentar las bases de una vida saludable y supone una herramienta clave para el desarrollo integral de los niños y su salud a largo plazo: mejora el desarrollo físico y cognitivo; contribuye al bienestar emocional; favorece la socialización; ayuda a adquirir valores, como la disciplina, el esfuerzo y el respeto; o refuerza la autoestima.

Humanización asistencial en el Hospital Quirón

Comprometido con su labor de promoción de la salud y dentro de su estrategia de humanización asistencial, el Hospital Quirónsalud Málaga ha puesto en marcha un minigimnasio en la planta de Hospitalización Materno-Infantil; una iniciativa que surge de la colaboración con la asociación sin ánimo de lucro El poder del chándal, impulsada por graduados en Ciencias del Deporte y médicos de la empresa Trainsplant, que promueve la práctica del ejercicio físico y el deporte entre pacientes, enfermos crónicos, trasplantados y discapacitados.

Este gimnasio de equipamiento funcional de fitness, con bicicleta estática, remo infantil, plataforma giratoria o cinta andadora, está pensado para trabajar el movimiento jugando, de manera que los pequeños ingresados en el Hospital Quirónsalud Málaga tienen un nuevo espacio de entretenimiento para hacer más llevadero su ingreso a la par que están practicando ejercicio jugando.