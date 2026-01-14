El Ingenio celebra su 25º aniversario con récord histórico de visitantes y ventas en 2025

El Centro Comercial El Ingenio, supera los 9,2 millones de visitantes, suponiendo un incremento del 3,4% respecto a 2024, este crecimiento se sitúa por encima de los principales índices de referencia del sector en España. En este sentido, mientras El Ingenio consolida una evolución claramente favorable en la captación de visitantes, los indicadores sectoriales muestran un comportamiento más moderado: el índice de ShopperTrak ha reflejado un incremento aproximado del 2,5%, y el índice Cadlan se ha mantenido prácticamente plano, en torno al 0,0%.

Estos datos ponen de manifiesto el mejor desempeño relativo del centro comercial frente al conjunto del mercado, reforzando su posicionamiento competitivo y su capacidad de atracción en un contexto sectorial de crecimiento contenido.

Por otra parte, las ventas se han visto incrementadas en un 7,1% con respecto al año anterior, todo ello convierten al Centro Comercial El Ingenio en uno de los destinos comerciales más importantes de Andalucía.

Durante 2025, El Ingenio ha conmemorado su 25º aniversario, un hito que ha puesto en valor la evolución del centro durante estas dos décadas y media, y refuerza su papel como motor económico, social y cultural del territorio. Asimismo, el centro ha reforzado su apuesta por la digitalización, la experiencia de cliente y el ocio familiar, manteniendo su identidad original mientras evoluciona hacia un modelo más sostenible, interactivo y adaptado a las nuevas necesidades del consumidor.

Con todo ello, El Ingenio se reafirma como más que un centro comercial: un punto de encuentro, un dinamizador social y económico y un espacio en continua evolución.