Asador Iñaki enciende su horno de Pereruela y presenta sus Jornadas de Asado

Desde el pasado 12 hasta el 30 de enero, el restaurante Asador Iñaki encenderá su horno de Pereruela para ofrecer una propuesta gastronómica que reúne cochino y cordero lechal con D.O., chacinas y quesos artesanos cortados a mano, y una selección de vinos elegida por su sumiller.

Durante estas jornadas, los comensales podrán disfrutar de una carta especial protagonizada por los grandes clásicos del asado, elaborados como manda la tradición: cuarto de cochino lechal D.O. segoviano, paletilla de cordero lechal D.O. Aranda de Duero, pierna de cordero lechal D.O. Aranda de Duero y cuarto de chivo de Canillas. A ello se suman propuestas contundentes y llenas de sabor como el jarrete de ternera al estilo Iñaki para dos personas o el codillo de cerdo a la castellana.

La experiencia se completa con una cuidada selección de chacinas y quesos artesanales cortados a mano, con opciones como jamón ibérico de bellota 100%, cecina suprema de vaca o surtidos ibéricos, además de quesos con personalidad como manchego añejo o cabra payoya, y degustaciones pensadas tanto para compartir como para los más entendidos.

Para acompañar cada bocado, el equipo de sala propone vinos seleccionados por el sumiller especialmente para estas jornadas, con referencias que armonizan a la perfección con asados y embutidos, elevando la experiencia y redondeando una propuesta diseñada para quienes entienden el asado como debe ser.

Con estas Jornadas de Asado, Asador Iñaki reafirma su identidad: el norte en el sur, una cocina que respeta la tradición, cuida el origen y pone en valor el ritual del horno. Una oportunidad única para disfrutar en Málaga de unas jornadas con el sabor auténtico de la cocina castellana.

Para más información

Dirección: Calle Ayala, 38, Carretera de Cádiz, 29002 Málaga, España

Teléfono: 952 312 265

E-mail: reservas@asadorinakimalaga.com

Página web: https://asadorinakimalaga.com/

Redes Sociales: Instagram Facebook

