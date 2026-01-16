Nombramiento
El doctor Diego Toledo asume la coordinación del Área de Urgencias del Hospital Vithas Málaga
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y con amplia experiencia en urgencias hospitalarias, toma el relevo de la doctora Estela Díaz tras su reciente nombramiento como directora médica del centro
El Hospital Vithas Málaga ha nombrado recientemente al doctor Diego Luis Toledo García como nuevo coordinador de su Área de Urgencias, sustituyendo a la doctora Estela Díaz Sánchez quien el pasado mes de octubre asumió la dirección médica del centro.
Graduado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, el doctor Toledo es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, formación realizada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Tras finalizar dicha etapa en 2020, trabajó en varios hospitales públicos de las provincias de Córdoba y Jaén, siempre con dedicación exclusiva al ámbito de las urgencias. Desde 2022, y hasta su incorporación a Vithas Málaga, ha formado parte del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Xanit Internacional.
Más allá de su especialidad, el nuevo coordinador del Área de Urgencias ha seguido completando su formación con diversos estudios de posgrado relacionados con la medicina de emergencias, como los de Experto en Patología Vital Urgente y en Medicina Tropical y enfermedades infecciosas, este último por la Universidad Católica de Valencia, además también cuenta con un Máster en Ecografía Clínica.
