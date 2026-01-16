La Fábrica de Cervezas Victoria cierra 2025 con más de 22.000 asistentes en sus eventos culturales

La Fábrica de Cervezas Victoria ha cerrado 2025 con más de un centenar de eventos celebrados y una asistencia superior a las 22.000 personas, consolidándose como centro neurálgico de la actividad cultural de Málaga.

Ubicada en la avenida de Velázquez, la fábrica ha mantenido durante el último año una programación constante en su sala de eventos y catas, atrayendo tanto a público local como a visitantes. Esta actividad ha reforzado su papel como punto de encuentro abierto a la ciudad y como motor de dinamización cultural y social. Y es que, desde su apertura, ha sido escenario de más de 490 encuentros vinculados a la cultura, la gastronomía, el deporte y la innovación.

Calendario cultural de Málaga

A lo largo de 2025, la Fábrica Victoria ha vuelto a formar parte de citas destacadas del calendario cultural malagueño, con actividades vinculadas al Festival de Málaga o a La Noche en Blanco, entre otros. Además, ha sido sede de presentaciones de festivales de referencia como Brisa o Weekend Beach Festival, entre otros.

La música en directo también ha tenido un papel relevante con la celebración de conciertos dentro del ciclo que organiza desde 2018, por el que han pasado bandas del panorama nacional como Varry Brava, David Otero o Miss Caffeína, entre otros artistas.

La programación gastronómica ha ocupado igualmente un lugar destacado. Las instalaciones han acogido el primer ciclo de Dúo de Diez, la final de la IV edición del Concurso de Tiraje de Andalucía, así como diversos foros especializados impulsados por La Carta Malacitana o la Academia Gastronómica de Málaga.

Eventos deportivos

En el ámbito deportivo, la fábrica ha sido el escenario de la presentación del circuito nacional Pickle Pro-Tour, primer Circuito Nacional de Pickleball de la RFET con patrocinio de la marca. A esta actividad se han sumado la visita de la Real Federación Española de Fútbol con motivo del partido de ida de semifinales de la UEFA Women’s Nations League o el homenaje de despedida a la deportista malagueña Carolina Navarro.

La transformación tecnológica que vive Málaga también ha tenido reflejo en la programación de la Fábrica Victoria. Durante el último año, ha acogido encuentros centrados en innovación y tecnología, generando espacios de debate en torno a materias como la inteligencia artificial o la accesibilidad digital, reuniendo a empresas y profesionales del sector.

Presentación de nuevos proyectos

Asimismo, el espacio ha servido como plataforma para la presentación de nuevos proyectos y alianzas como el acto de la renovación del patrocinio con El Carnaval de Málaga o la programación de eventos organizados por La Térmica.

Junto a la celebración de eventos, la Fábrica de Cervezas Victoria ha mantenido su programa de visitas guiadas, orientado a divulgar la cultura cervecera a través del recorrido por el proceso de elaboración, envasado, museo, tiraje y degustación de distintos estilos de cerveza, acompañado de aperitivos con sello Sabor a Málaga.

Durante 2025, más de 12.000 personas han participado en estas visitas, mostrando interés por conocer de cerca la historia y el proceso de elaboración de una cerveza con casi un siglo de historia.