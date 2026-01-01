Asador Iñaki enciende su horno de Pereruela y presenta sus Jornadas de Asado
Asador Iñaki anuncia el inicio de sus Jornadas de Asado, una cita imprescindible para los amantes del horno de leña y del producto con origen, la tradición castellana con alma del norte en pleno sur
Desde el pasado 12 hasta el 30 de enero, el restaurante Asador Iñaki encenderá su horno de Pereruela para ofrecer una propuesta gastronómica que reúne cochino y cordero lechal con D.O., chacinas y quesos artesanos cortados a mano, y una selección de vinos elegida por su sumiller.
Durante estas jornadas, los comensales podrán disfrutar de una carta especial protagonizada por los grandes clásicos del asado, elaborados como manda la tradición: cuarto de cochino lechal D.O. segoviano, paletilla de cordero lechal D.O. Aranda de Duero, pierna de cordero lechal D.O. Aranda de Duero y cuarto de chivo de Canillas. A ello se suman propuestas contundentes y llenas de sabor como el jarrete de ternera al estilo Iñaki para dos personas o el codillo de cerdo a la castellana.
La experiencia se completa con una cuidada selección de chacinas y quesos artesanales cortados a mano, con opciones como jamón ibérico de bellota 100%, cecina suprema de vaca o surtidos ibéricos, además de quesos con personalidad como manchego añejo o cabra payoya, y degustaciones pensadas tanto para compartir como para los más entendidos.
Para acompañar cada bocado, el equipo de sala propone vinos seleccionados por el sumiller especialmente para estas jornadas, con referencias que armonizan a la perfección con asados y embutidos, elevando la experiencia y redondeando una propuesta diseñada para quienes entienden el asado como debe ser.
Con estas Jornadas de Asado, Asador Iñaki reafirma su identidad: el norte en el sur, una cocina que respeta la tradición, cuida el origen y pone en valor el ritual del horno. Una oportunidad única para disfrutar en Málaga de unas jornadas con el sabor auténtico de la cocina castellana.
Para más información
Dirección: Calle Ayala, 38, Carretera de Cádiz, 29002 Málaga, España
Teléfono: 952 312 265
E-mail: reservas@asadorinakimalaga.com
Página web: https://asadorinakimalaga.com/
Redes Sociales: Instagram Facebook
Ubicación: Calle Ayala, 38, Carretera de Cádiz, 29002 Málaga, España
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: habrá una batida para cazar jabalíes
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- Un asador familiar en Málaga con más de 40 años de historia escondido en el interior de una casa: 'Mucha gente no lo conoce
- Ginés Serrán asegura que los gastos de fundición y transporte de sus esculturas corren de su cargo y que los pedestales costarán 60.000 euros
- Retiran el muro del solar de la calle Victoria donde se construirán VPO y un nuevo vial hacia Lagunillas
- El tren litoral a Marbella 'es viable', según el Gobierno
- Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga