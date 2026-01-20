14 de febrero
Restaurante Casino Marbella celebra San Valentín con un menú especial y un exclusivo sorteo en colaboración con Hard Rock Hotel Marbella
El restaurante Casino Marbella propone una cena romántica para celebrar San Valentín, con seis platos elaborados y un trío de chocolate para compartir, disponible solo el 14 de febrero.
Casino Marbella ofrece un menú especial de San Valentín el 14 de febrero, con hummus, croquetas, gyozas y tataki de vaca, además de un trío de chocolate para compartir, por 45€ por persona.
La experiencia comenzará con una copa de bienvenida, dando paso a un recorrido culinario compuesto por seis elaboraciones cuidadosamente seleccionadas para la ocasión. El menú incluye:
- Hummus con pan de pita, una entrada suave y aromática.
- Croquetas de jamón ibérico, cremosas y tradicionales.
- Gyozas caseras de langostinos con salsa Casino, uno de los imprescindibles del chef.
- Tataki de vaca madurada, plato principal que destaca por su sabor y textura.
- Trío de chocolate en texturas, un final dulce para compartir.
El menú estará disponible exclusivamente el 14 de febrero a partir de las 20:00 h, por 45€ por persona (IVA incluido), con bebidas incluidas: vino de la casa, cerveza, refrescos y agua. Las reservas ya pueden realizarse a través de casinomarbella.com o llamando al 952 81 40 00
Sorteo especial en redes
Para completar esta celebración, Casino Marbella lanza un sorteo especial en redes sociales en colaboración con Hard Rock Hotel Marbella. La pareja ganadora disfrutará de una experiencia romántica, que incluye:
- Experiencia Premium en Rock Spa con masaje relajante en pareja.
- Cena con el menú especial de San Valentín en Restaurante Casino Marbella el 14 de febrero
La participación estará abierta en Instagram desde el lunes 26 de enero hasta el jueves 5 de febrero. El 6 de febrero se anunciará el nombre de la pareja ganadora, que podrá canjear su premio el mismo 14 de febrero.
Con esta propuesta gastronómica y la experiencia exclusiva en colaboración con Hard Rock Hotel Marbella, Restaurante Casino Marbella se consolida como uno de los destinos más especiales para celebrar el amor en la Costa del Sol, ofreciendo una noche inolvidable para todos los enamorados.
