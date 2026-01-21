Benalmádena transforma su litoral

Benalmádena aprovechará su presencia desde hoy en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) para presentar una ambiciosa hoja de ruta centrada en la transformación de su litoral, la mejora de la experiencia turística y la apuesta por la sostenibilidad y la innovación. Con cifras récord de ocupación hotelera y visitantes durante el último verano, el municipio se consolida como un destino atractivo que mira al futuro con proyectos concretos ya en marcha.

El eje central de esta estrategia es la llegada de la Senda Litoral a Benalmádena, una actuación largamente esperada que permitirá coser distintos tramos de la costa y recuperar espacios degradados. En concreto se presentarán dos tramos, uno en la zona de Carvajal y otro que atravesará los acantilados de Torrequebrada, con un original diseño.

La transformación del litoral incluye también una completa red de miradores, una red en favorecerá un paseo en el que disfrutar de hermosas vistas, con espacios totalmente accesibles, en los que poder descansar, disfrutar de una buena sombra y tomar una imagen para el recuerdo.

Otro de los proyectos destacados es la remodelación del Castillo El Bil-Bil, uno de los iconos arquitectónicos de Benalmádena. Las obras, iniciadas el pasado noviembre, permitirán modernizar este singular edificio, dotarlo de un nuevo lucernario y aprovechar un espacio nunca antes usado a nivel público, donde se instalará una moderna oficina de turismo.

Benalmádena también presentará en Fitur el plan para la integración del puerto en la ciudad, que permitirá eliminar la actual brecha urbanística y generar una zona de paseo, con hermosas vistas y espacios de ocio y deporte. Este plan recoge también la reforma de dos edificios emblemáticos, como son el Centro Náutico y Capitanía y la creación de un nuevo dique.

Todos estos cambios tendrán un altavoz digital gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de Destino Inteligente, una plataforma tecnológica de primer nivel que permitirá ofrecer información personalizada a los visitantes y apoyar al tejido empresarial local para su promoción.

El marco de la Feria servirá también para presentar un nuevo vídeo promocional que apela a los recuerdos y a la identidad de Benalmádena como una ciudad abierta al mar, con pasado, presente y futuro.