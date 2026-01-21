Carratraca, un enclave privilegiado

Además de una historia que no se puede olvidar por su solidez e importancia, el objetivo de Carratraca en FITUR 2026 es dar a conocer un pueblo con un presente consolidado que apuesta por la sostenibilidad y el respeto al Medio Ambiente como sendas seguras hacia un progreso social y económico necesarios para el desarrollo y el alcance de los objetivos de futuro en los que el ayuntamiento trabaja.

Sin olvidar sus tradiciones, el presente y el ilusionante y esperanzador futuro de Carratraca pasa por formar parte de los principales motivos de orgullo de una provincia como la de Málaga. Grandes proyectos están ya en marcha y muy pronto serán una realidad.

Carratraca nació es un enclave privilegiado donde ya los romanos encontraron en sus manantiales un lugar de descanso y salud. Siglos después, Carratraca vivió su mayor esplendor en el siglo XIX, cuando sus famosas aguas termales atrajeron a viajeros, intelectuales y personalidades de toda Europa, convirtiendo al pueblo en un referente de bienestar y encuentro cultural.

Ese pasado sigue latiendo hoy en cada rincón. Carratraca es un pueblo con alma, rodeado de naturaleza, donde el tiempo se detiene para invitar a disfrutar. Sus calles blancas, su patrimonio, su entorno natural y su gastronomía hablan de autenticidad. Aquí, la tradición se mantiene viva a través de sus fiestas, sus costumbres y, sobre todo, de su gente. Un lugar donde el visitante no solo llega, sino que se siente parte del pueblo desde el primer momento.

En el presente, Carratraca apuesta por un turismo tranquilo, cercano y sostenible. Un destino ideal para quienes buscan bienestar, naturaleza, cultura y experiencias auténticas. Un pueblo que cuida su entorno, pone en valor su historia y abre sus puertas a quienes desean descubrir Andalucía desde su esencia más pura.

Y el futuro se construye con respeto y visión. Carratraca mira adelante recuperando su patrimonio, impulsando nuevos proyectos turísticos y culturales, apostando por la innovación sin perder su identidad.

Un futuro que une tradición y modernidad, pensado para seguir siendo un lugar de encuentro, descanso y calidad de vida.

Carratraca no es solo un destino. Es una experiencia que se vive con los cinco sentidos.

Carratraca. Descúbrela. Siéntela. Vívela.