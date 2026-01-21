Casares, 365 días al año

Casares es un destino vivo los 365 días del año. Siempre hay un motivo para acercarse y descubrirlo. Desde el orgullo andaluz de febrero al colorido carnaval de marzo; desde la emoción de la Semana Santa en abril y las carreras de montaña por parajes naturales únicos, al sabor de su gastronomía en mayo; del fuego y el mar en la Noche de San Juan a las singulares ferias populares del verano; del duende del flamenco en agosto al cine andaluz en septiembre; de las rutas y tradiciones serranas del otoño, a las castañas, los Santos y encuentros populares de noviembre; sin olvidar la magia de la Navidad. Todas las semanas, todos los meses y todo el año hay motivos para disfrutar de una localidad como Casares.

Las escapadas a Casares son escapadas de calidad y autenticidad para visitantes nacionales y extranjeros que valoran este destino sostenible, con carácter propio y fuera de los circuitos masificados. Casares encaja muy bien en ese perfil de viajero que busca experiencias, tranquilidad y conexión con el entorno.

Casares, el municipio de Málaga que fue fundado por Julio César y vio nacer a Blas Infante / Turismo Casares

Con una ubicación estratégica, entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda, permite disfrutar en un mismo destino de playa, naturaleza y montaña. A pocos minutos del litoral y rodeado de espacios naturales de gran valor, Casares ofrece múltiples posibilidades para el ocio activo, el descanso y el contacto con el entorno. A ello se suman emblemáticos establecimientos hoteleros y exclusivos complejos turísticos, especialmente valorados por los amantes del golf y el turismo de calidad, que convierten al municipio en una opción ideal para disfrutar durante todo el año.

Aquí nació Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, lo que vincula al municipio de forma inseparable con la identidad, la cultura y los valores de Andalucía. Su patrimonio histórico y arqueológico, con yacimientos, vestigios y cavidades subterráneas, da testimonio de la presencia humana desde tiempos remotos, con etapas de especial relevancia en los periodos romano, árabe, medieval y contemporáneo que merece la pena conocer de primera mano.

Casares tiene tantas razones para ser vivido como días tiene el año. Ven, descúbrelo y déjate llevar. Ven a sentir Casares los 365 días del año. Porque Casares no es solo un lugar al que se viene una vez, es un lugar al que siempre apetece volver.