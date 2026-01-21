Estepona: El Mirador del Carmen, referente cultural

Estepona ha experimentado en la última década un proceso de transformación urbana que ha ido acompañado de un destacado elemento regenerador: la cultura como eje vertebrador y dinamizador de la sociedad. Fruto de ese trabajo es el Centro Sociocultural Mirador del Carmen, consolidado como referente en el sur de España.

En los últimos 15 años, la ciudad ha pasado del vacío de equipamientos y actividades culturales a consolidar una red de espacios y una agenda permanente que la han posicionado como uno de los destinos más completos. La creación del Mirador del Carmen, una imponente torre que mira al mar, ha sido el proyecto más ambicioso. Se trata de un espacio multifuncional que dispone de un auditorio, sala expositiva, una torre-mirador y un Conservatorio de Música. Este equipamiento alberga además la Biblioteca de las Culturas Contemporáneas (BCC), una innovadora biblioteca vertical que ocupa ocho plantas de la torre y que se ha diseñado como un centro cultural transversal.

Pese a su corta andadura, el Mirador del Carmen ha captado la atención de importantes eventos. Por su sala expositiva han pasado fondos de la colección Carmen Thyssen, de las fundaciones MAPFRE y Zuloaga, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de colecciones privadas, así como obras del artista internacional Juan Miguel Quiñones.

El Mirador no sólo ha revitalizado la cultura local, sino que igualmente ha potenciado la presencia nacional de la ciudad en los ambientes culturales. Su programación habitual ha logrado reunir a miles de personas que han conocido de cerca a nombres fundamentales de la creación en español, como Sergio Ramírez, Oliver Laxe, Andrés Trapiello, David Uclés, Mara Torres, Soleá Morente, Anni B Sweet, Elvira Sastre o Luis García Montero.

El Festival Literario de Estepona (FLEST), que este año celebrará su tercera edición, es otra cita referencial para los amantes de las artes y la literatura en el Mirador del Carmen; un festival que rompe la frontera entre los géneros y las disciplinas, de forma transversal y comunitaria. Reúne a primeras figuras de la cultura nacional e internacional con el gran público, a la vez que implica a agentes sociales locales. En sus dos primeras ediciones, el FLEST se ha consolidado como una de las citas literarias más atractivas del panorama español, reuniendo a más de 8.000 personas.