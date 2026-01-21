José Antonio Carabantes, alcalde de Guaro: "Para nosotros es primordial la apuesta por un turismo sostenible y responsable"

El alcalde de Guaro analiza para nuestro periódico la estrategia turística que va a presentar esta localidad malagueña en la próxima edición de Fitur, que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero.

- ¿Con qué objetivos concretos y con qué novedades acude el municipio de Guaro a la Feria de Fitur?

-Vamos a poner el énfasis en los eventos, tanto culturales, festivos, deportivos y de ocio que se celebran en la localidad a lo largo de todo el año. Pondremos el acento en el festival Villa de Guaro, el antiguo Festival de la Luna Mora.

-¿Qué público o mercados considera prioritarios atraer desde Fitur desde la feria? ¿Algún tipo de público, de turista en especial?

-Buscamos el turismo de familia, buscamos personas ya de una cierta edad, más tranquilas y saludables para que disfruten de lo natural, por ejemplo de nuestra Ruta del Almendro que el año pasado tuvo más de 700 visitantes.

-¿Qué papel juega el patrimonio histórico y cultural del municipio dentro de la estrategia turística de la localidad?

- Tenemos la Fiesta de las Mayordomas que se celebra el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, una fiesta singular que cada año es seguida en el pueblo por más visitantes.

-¿Qué apuesta hace Guaro por un turismo sostenible y responsable?

-Para nosotros es primordial. De hecho, como te he comentado en tu pregunta anterior, buscamos ya un turismo respetuoso con los vecinos y con los que convivimos en el pueblo. El turista que nos gusta que venga es el que no perturba el día a día de los habitantes de Guaro.

-¿Cómo se trabaja para desestacionalizar el turismo y atraer visitantes durante todo el año? Que no se concentre en primavera o en verano, sino que el flujo de visitantes sea constante durante los 12 meses del año.

-Pues diversificando nuestra oferta turística abarcando todo lo que le pueda gustar a nuestro visitante: naturaleza, ocio, fiestas, cultura, historia, gastronomía, etc. Tenemos la ruta del Almendro, el fin de semana de coches clásicos,la fiesta de las mayordomas, una carrera solidaria que se hace en diciembre y que mueve a 400 personas, organizamos junto a la localidad de Tolox un torneo de tiro al plato intermunicipal con más de cien participantes. Poco a poco estamos elaborando un calendario con diferentes eventos repartidos por todo el año que cada vez convoca a más gente .

-¿Cómo se implica el tejido empresarial, especialmente a los hoteles, restaurantes y comercios de la localidad en la estrategia turística del municipio?

- Ahí tenemos una asignatura pendiente bastante importante. Es verdad que en los últimos años, bien por nuestra cercanía a Marbella y a la Costa del Sol nos está costando un poco el tema de la restauración y necesitamos que se comprometa un poco más porque tenemos un déficit importante en este sentido. Dentro de poco abrirá un restaurante en el centro del pueblo y tenemos muchas esperanzas de que le vaya bien. Además estamos dando ayudas para incentivar que se abran más establecimientos de este tipo.

- ¿Mantendrán reuniones o contactos durante la feria para futuros proyectos y acuerdos turísticos?

- Sí. La idea es mantener conversaciones con el sector del deporte, que nos interesa bastante porque queremos vincular esta feria a conocer el amplio abanico que tenemos de posibilidades y vincularlo a nuestra actividad, en la que el Festival de la Villa de Guaro ya está consolidado y tiene mucha importancia para nosotros .

Lo que queremos es estirar el año con más actividades y reforzar el segmento del turismo deportivo y el de naturaleza.

-¿Qué imagen quiere que se lleven de Guaro los profesionales del sector que visiten Fitur?

- En primer lugar queremos que ellos vean que somos un ayuntamiento y un pueblo serio, que tenemos un crecimiento exponencial de población, ya que hemos pasado en los últimos cinco años de 2180 a 2500 habitantes más otros 500 que fluctúan (empadronados fuera pero que viven aquí). Somos un pueblo vivo, bien comunicado que sale a la calle en sus eventos y que abre las puertas a todos los que nos quieran visitar.

-Si tuviera que definir en una frase por qué visitar Guaro en 2026, ¿cuál sería esa frase?

- La diversidad. Tenemos todos los meses del año una serie de eventos disponibles para ser disfrutados por todo el mundo.