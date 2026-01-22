Gastronomía
La Tasca del Langui celebra las Jornadas de la Cuchara Madrileña del 22 de enero al 22 de febrero
La Tasca del Langui celebra sus primeras Jornadas de la Cuchara Madrileña en Málaga, ofreciendo durante un mes guisos tradicionales reinterpretados con el sello del local
Del 22 de enero al 22 de febrero, La Tasca del Langui celebra sus primeras Jornadas de la Cuchara Madrileña, un homenaje sabroso y sentido a los guisos más tradicionales de Madrid, reinterpretados con el sello inconfundible de esta taberna con alma castiza y aires del sur.
Durante un mes, se podrá disfrutar de una selección de platos pensados para saborear sin prisas: callos a la madrileña “a nuestra manera”, sabrosos y con el punto justo de potencia; la sopa de bacalao que recupera la receta familiar de la abuela de El Langui; unos garbanzos con oreja que invitan a mojar pan; la clásica sopa castellana perfecta para “entrar en calor”, y un cocido madrileño servido en un solo vuelco. Platos que forman parte del recetario más popular y que en La Tasca se presentan con producto de calidad, cariño en la cocina y ese toque cercano que define su propuesta.
Ubicada en la calle Tomás Echeverría, 6 (Málaga), La Tasca del Langui abrió sus puertas en la capital hace poco más de un año de la mano del actor y rapero Juan Manuel Montilla “El Langui”, dentro del Grupo Hostelero Baluarte. Un proyecto que ha querido trasladar el espíritu de las tascas madrileñas de toda la vida a Málaga, con una carta en la que no faltan torreznos, orejita a la plancha, su famoso croquetón del Langui o tortilla melosa. Y ahora, también, platos de cuchara. Hoy, es ya un referente para quienes buscan una experiencia gastronómica cercana, con raíces, pero también con chispa, humor y producto de calidad.
Las Jornadas de la Cuchara Madrileña no solo reivindican la cocina lenta y de tradición, sino que nos invitan a disfrutarla en un ambiente acogedor, familiar y lleno de guiños a la trayectoria de El Langui. Sin duda, una cita gastronómica para “coger pan y mojar” con los guisos castizos más clásicos, pasados por el tamiz único y canalla de La Tasca del Langui.
