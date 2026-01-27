Éxito de participación en el comienzo de las III Jornadas Jóvenes Emprendedores celebradas en Fuengirola
Las III Jornadas Jóvenes Emprendedores en Fuengirola reunió a más de 300 jóvenes, ofreciendo ponencias y experiencias para inspirar y acercar el emprendimiento
El Palacio de la Paz de Fuengirola acogió el pasado Jueves 22 de enero la celebración de las III Jornadas Jóvenes Emprendedores, un encuentro que reunió a más de trescientos estudiantes y jóvenes interesados en el emprendimiento, la innovación y el desarrollo profesional.
El evento, organizado con el objetivo de inspirar y acercar el emprendimiento a los jóvenes, ofreció una jornada dinámica en la que los asistentes pudieron conocer experiencias reales, escuchar ponencias motivadoras y participar activamente a través de preguntas e intercambios directos con los profesionales invitados.
Durante la jornada se abordaron temas clave como el emprendimiento juvenil, la creatividad, la iniciativa personal y las oportunidades profesionales actuales, poniendo el foco en la importancia de fomentar el talento joven y ofrecer referentes cercanos que ayuden a los estudiantes a visualizar su futuro laboral con una mentalidad proactiva.
Participaron ponentes desde la Diputación de Málaga del departamento de Empleo ofreciendo herramientas y cursos de interés para los jóvenes principalmente para los que provienen de pueblos de menos de 20.000 habitantes, UATAE aclarando toda la información fundamental para el emprendimiento sobre el perfil del autónomo y las ayudas que ofrecen para ellos, organismos de Fuengirola Emprende ofreciendo sus servicios desde sus recién estrenadas instalaciones coworking para los jóvenes de la ciudad, y otras ponencias de jóvenes emprendedores con sus casos de éxito y fracaso como Álvaro Artacho, Nacho Martín y Genaro Espín.
La alta asistencia y la implicación del público confirmaron el éxito de esta tercera edición, consolidando a las Jornadas Jóvenes Emprendedores como una cita de referencia para centros educativos y jóvenes de la provincia.
Tras la celebración en Fuengirola, el ciclo de jornadas continuará en las próximas semanas en:
- Málaga el 28 de enero, en el Centro Google GSEC.
- Antequera el 4 de febrero, en el Antequera Hills.
- Mijas el 13 de febrero, en el Teatro Manuel España.
Dichas jornadas mantendrán el mismo formato dinámico y motivador, con el objetivo de seguir impulsando el espíritu emprendedor entre los jóvenes andaluces.
Toda la información sobre las próximas fechas y las jornadas puede consultarse en la web oficial: www.jornadasjovenesemprendedores.com
