La Taberna Pez Lola representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026 en Madrid

La Taberna Pez Lola, en colaboración con Mahos Málaga – Asociación de Hosteleros de Málaga, representó a la provincia de Málaga en la gran final del Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026, que se celebra los días 26 y 27 de enero en el marco de Madrid Fusión (IFEMA, Madrid).

Pez Lola se alzó con la victoria en la Gran Final de la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga Tapa a Tapa” (organizada por Mahos Málaga con la colaboración de Cervezas San Miguel) con la tapa “Croque Gamba Style”, una creación que fusiona tradición y vanguardia, reinterpretando la croqueta clásica con sabores del mar de Alborán, y que representa en un bocado, la tradición gastronómica marenga de Málaga.

La tapa se compone de una croqueta de gamba, mejillón y calamar, con bechamel enriquecida con fumet de gamba y carabinero, coronada con tartar de gamba blanca malagueña y acompañada por elementos que realzan su sabor y textura, como cebolla encurtida y una vinagreta característica que aporta frescura y complejidad al bocado.

En la Gran Final celebrada en la Fábrica de Cervezas San Miguel de Málaga, el jurado que eligió la tapa ganadora estuvo compuesto por Diego Gallegos (Sollo, 1 estrella Michelin) y José Carlos García (JCG, 1 estrella Michelin), quienes valoraron los mismos criterios que tendrá en cuenta el jurado del campeonato, como la adecuación del plato al formato tapa, el sabor, la originalidad, o la utilización de producto local malagueño.

Croqueta Gamba Style / L.O

El Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos

El Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España e incorporado al programa de Madrid Fusión, es el certamen gastronómico nacional más destacado en España para la tapa y el pincho. Este campeonato reúne a los mejores establecimientos ganadores de concursos provinciales y autonómicos de todo el país, que se presentan a través de las asociaciones de hostelería y que compiten durante dos días ante un jurado experto y un público especializado.

Durante la competición, cada participante elabora su propuesta en directo ante el público de Madrid Fusión. El objetivo del campeonato es poner en valor la tapa como elemento esencial de la gastronomía española y fomentar el talento y la profesionalidad del sector hostelero.

La participación de Pez Lola en este certamen cuenta con el respaldo de entidades que impulsan la gastronomía y la hostelería malagueña como Cervezas San Miguel (socio protector de Mahos), Sabor a Málaga y Picking Málaga.

Taberna Pez Lola es un establecimiento malagueño conocido por su reinterpretación contemporánea de sabores tradicionales y su compromiso con ingredientes locales y de temporada. Su participación en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos representa no solo un logro para el restaurante, sino también un reconocimiento al vigor creativo de la escena gastronómica malagueña.