Casino Marbella impulsa la formación de nuevos profesionales del juego

El sector del juego y el ocio atraviesa un momento de constante desarrollo, lo que se traduce en una creciente necesidad de perfiles especializados capaces de ofrecer una experiencia de calidad a los clientes.

Consciente de esta realidad, Casino Marbella apuesta una vez más por la captación y formación de talento a través de una nueva edición de su Escuela de Croupier, un programa diseñado para preparar a futuros profesionales del Casino desde una perspectiva práctica y real.

El programa formativo, de carácter gratuito, estará enfocado en dos de los juegos más representativos del Casino: Blackjack y Ruleta Americana. Las sesiones serán impartidas por profesionales que transmitirán tanto los conocimientos técnicos como las habilidades necesarias para desempeñar la función de crupier con seguridad, precisión y orientación al cliente.

La formación comenzará el 2 de marzo de 2026 y tendrá una duración de tres meses, en horario de tarde, dentro de las propias instalaciones de Casino Marbella. Este formato permite a los alumnos entrenar de manera continuada en mesas reales, favoreciendo una inmersión total en el entorno laboral desde el primer día.

Solicitudes

Para acceder al programa, los candidatos deberán demostrar actitud proactiva, responsabilidad y vocación de servicio, cualidades esenciales en el sector del entretenimiento. Se valorará además la formación relacionada con Hostelería y Turismo, así como la disponibilidad de carné de conducir y vehículo propio.

Aquellos alumnos que finalicen con éxito el curso podrán optar a incorporarse a la plantilla de Casino Marbella, integrándose en una compañía consolidada que ofrece estabilidad, aprendizaje continuo y desarrollo profesional dentro de un equipo dinámico.

Noticias relacionadas

Las personas interesadas en participar deberán remitir su currículum con fotografía, indicando la referencia ESCUELA 2026, al correo electrónico personascasinomarbella@cirsa.com. Los candidatos seleccionados pasarán posteriormente una breve entrevista personal, que se realizará entre el 24 y el 26 de febrero de 2026.