Clínica MAEX Cuevas Queipo promueve la buena alimentación premiando a sus pacientes
La clínica malagueña agradece la fidelidad de sus pacientes regalándoles cestas de frutas y verduras de temporada y proximidad
Una de las patas que cimenta el buen cuidado bucodental es la alimentación equilibrada. La función bucal está muy relacionada con la estomacal y una buena dieta favorece mucho el cuidado de las piezas dentales y por ende el buen funcionamiento del aparato digestivo.
Esto es algo que siempre se comenta en las consultas dentales, información recurrente que es necesario tener en cuenta. La clínica MAEX Cuevas Queipo siempre inspirada por la práctica conservadora que vela por la preservación de los dientes naturales, se posiciona desde la acción, regalando a su comunidad de pacientes fieles cestas de frutas y verduras frescas, siempre de temporada y de agricultores de la zona.
Esta idea, pionera en la provincia, surge desde la motivación clínica y social para implicar a las personas en el consumo de buenos alimentos que sean centro de sus dietas consiguiendo así el consumo equilibrado que tanto favorece a nuestro cuerpo en general.
La idea es muy sencilla, MAEX Cuevas Queipo quiere agradecer a sus pacientes la confianza en sus tratamientos teniendo un detalle muy saludable con ellos, con sus familias y allegados. Esta iniciativa está teniendo gran acogida en su comunidad fomentando además la concienciación intergeneracional ante algo tan importante como es la alimentación.
Esta clínica dental lleva casi 40 años de actividad en la provincia atendiendo a todos los miembros de muchísimas familias y sus entornos y siempre ha contado con el apoyo de sus pacientes que recomiendan su buen hacer.
Es esencial para una buena salud buco-dental completar las revisiones semestrales en gabinete pero también la buena alimentación y hábitos, por ello, para ayudar y motivar en el trabajo por las bocas sanas, la clínica está siendo muy activa regalando estas cestas compuestas por gran variedad de productos frescos de la huerta para consumo personal.
En la clínica coinciden en que la buena praxis tiene excelentes resultados si en casa y a nivel personal, los pacientes estimulan su buena salud con buenos hábitos de consumo y la dieta es primordial para apoyar el buen trabajo del sistema de masticación y las piezas dentales.
En palabras de la Dra. Teresa Taillefer Queipo de Llano, coordinadora de la unidad de odontología y ortodoncia infantil en la clínica «Las frutas y verduras frescas tienen grandes propiedades además, siendo de kilómetro cero, ponen en valor y dan relevancia a los buenos productores que existen en nuestra provincia, por ello que la clínica apueste por motivar agradecer a nuestros pacientes con este detalle, pues entre todos, generamos ecosistema local y además, nos cuidamos».
Asímismo, la clínica sigue trabajando por incorporar las técnicas y tecnología más avanzadas y realiza formaciones y asistencias a congresos y jornadas en pro de complementar su operativa y manejar las novedades que se presentan en el sector. Es por ello que MAEX, a nivel nacional, se sitúa como referente en maestría y excelencia dental. Los directores y directoras médicos y sanitarios de las distintas ciudades que conforman las clínicas MAEX, tienen reuniones periódicas con el objetivo de investigar, complementar y compartir casos al más alto nivel. La última reunión celebrada en Málaga, tuvo como tema central la resolución de rehabilitaciones complejas gracias a mallas -implantes subperiósticos- y fue dirigida por el doctor José Montes, que condujo la jornada acompañado también de los biotecnólogos con los que hace equipo para realizar este tipo de tratamientos. Durante la sesión, se realizó una cirugía en directo. Los asistentes pudieron seguir dicha intervención desde una sala dotada tecnológicamente para observar primeros planos de la acción del doctor, concluyendo con gran éxito de resultados clínicos y alta satisfacción de los asistentes.
