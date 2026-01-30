HLA El Ángel, hospital mejor valorado de Málaga según el monitor de reputación sanitaria de Merco

HLA Hospital Universitario El Ángel ha sido reconocido en el Monitor de Reputación Sanitaria de Merco como el hospital mejor valorado de la ciudad de Málaga. Además, el centro alcanza el puesto 33 a nivel nacional, situándose entre los hospitales con mejor reputación sanitaria del país.

Para el Dr. Manuel Viola, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel, «este resultado es una señal clara de confianza y reconocimiento al trabajo diario de nuestros profesionales, y un estímulo para seguir elevando los estándares de calidad, seguridad y trato humano que guían nuestra actividad».

Un reconocimiento que se apoya en una estrategia de calidad asistencial

El posicionamiento de HLA Hospital Universitario El Ángel en el ranking nacional se enmarca en una línea de trabajo basada en la mejora continua, la excelencia clínica y la experiencia del paciente. El hospital mantiene una orientación constante hacia procesos asistenciales seguros, coordinados y centrados en la persona, con una cultura interna que prioriza la calidad en cada punto de contacto.

Hitos recientes: docencia quirúrgica internacional y tecnología formativa

En los últimos meses, HLA Hospital Universitario El Ángel ha consolidado hitos que refuerzan su proyección y su compromiso con la innovación y la formación médica:

Sede del XXII Curso Internacional de Hipospadias, en colaboración con el Colegio de Médicos, una cita de referencia que el hospital acoge de nuevo y que se celebra en el centro desde 2023.

Retransmisión en directo de intervenciones quirúrgicas con fines docentes, gracias a un sistema de streaming pionero que permite a los alumnos seguir los procedimientos en tiempo real desde el salón de actos del hospital.

Área quirúrgica de primer nivel, diseñada para garantizar la máxima seguridad y calidad asistencial en procedimientos complejos y en entornos de formación avanzada.

«El reto es sostener esta reputación con hechos: formación, tecnología aplicada, y una asistencia que combine excelencia con cercanía», añade el Dr. Viola.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.