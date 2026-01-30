Ojén: Cerca del mar y la montaña

Ojén trabaja para recibir todo tipo de turistas y visitantes durante los 365 días del año. Su privilegiada situación geográfica, pertenece a la Costa del Sol y a la Sierra de las Nieves y se encuentra a 10 minutos de Marbella hace de esta localidad Ojén el balcón de la Costa del Sol y la puerta sur del Parque Nacional.

Ojén ofrece al visitante algo diferente al sol y playa, a los chiringuitos y a los campos de golf con unos rincones maravillosos patrimoniales como el Museo del Molino de Aceite o la Iglesia de la Encarnación, maravillas naturales como el Juanar y una gastronomía muy suya que tiene como grandes exponentes a las riquísimas sopas ojenetas y a los churros mojados.

Si hablamos de cultura hay que mencionar si o sí el Festival Flamenco Castillo del Cante que el año pasado cumplió ya medio siglo, 50 años de existencia que elevan a Ojén como la capital del flamenco en la provincia de Málaga. Además también tendrá lugar el Festival Ojeando, que en este 2026 celebrará la vigésimo primera edición y en el que en las últimas ediciones se ha colgado el cartel de Sold out.

Un turismo diferente

Ojén conjuga a la perfección ser un pueblo cercano tanto a la Costa del Sol como al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves; Ojén es un pueblo abierto de gente humilde que ofrece un turismo diferente al del sol y playa. Es un turismo de montaña y rural pero que se aprovecha de su riquísima gastronomía, de sus calles blancas, de sus rincones, de sus monumentos, de su feria de octubre en honor a su patrón, San Dionisio, o las navidades por la que también apuesta fuerte con la celebración d e zambombas.

Los visitantes pueden darse un baño en la playa y en cuestión de unos minutos estar rodeado de casas blancas, en un entorno privilegiado donde el verde impera sobre un espejo de agua al fondo, con el canto de los pájaros, calles llenas de macetas y rincones llenos de encanto.

Ojén es ahora mismo, sin desmerecer al resto de los pueblos de la provincia, "el pueblo más atractivo" para los que visitan la provincia de Málaga.