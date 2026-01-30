Tecnología de vanguardia en Urología de HM Hospitales

El Servicio de Urología de HM Hospitales en la provincia de Málaga se ha consolidado como un referente en el tratamiento integral de las enfermedades urológicas, ofreciendo tecnología quirúrgica de vanguardia. Gracias a un equipo altamente cualificado y a técnicas mínimamente invasivas, se ofrece una asistencia sin listas de espera.

Uno de los pilares de este servicio es el abordaje integral de la patología prostática. A partir de los 50 años, o antes si hay antecedentes familiares, se recomienda la revisión urológica. Para la hiperplasia benigna de próstata, el equipo emplea tecnología láser de última generación (láser verde y láser holmio), que permite una cirugía mínimamente invasiva, con menor sangrado y una recuperación más rápida. En casos de cáncer de próstata, se realiza prostatectomía radical mediante laparoscopia.

Por otro lado, el uso del láser holmio y técnicas como la RIRS (cirugía intrarrenal retrógrada) o la nefrolitotomía percutánea, permiten el tratamiento de la litiasis urinaria. Se accede a cálculos renales o vesicales, fragmentándolos y extrayéndolos sin necesidad de cirugía abierta, lo que evita recaídas dolorosas y permite una reincorporación más rápida del paciente a su vida habitual.

En el caso del láser holmio (HoLEP), permite el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Mediante su energía se puede cortar y coagular con gran precisión y así extraer intacto en su totalidad el tejido crecido de la próstata, que puede llegar a bloquear el paso de la orina.

Esta técnica aborda eficazmente los síntomas urinarios causados por un agrandamiento de la próstata que acontece de forma fisiológica en el ser humano con el paso de los años, ofreciendo una solución para los pacientes. Con este láser se pueden tratar próstatas de casi cualquier tamaño y la cirugía es mínimamente invasiva, lo que se traduce en grandes beneficios para la recuperación del paciente.

Los urólogos explican que la hiperplasia benigna de próstata suele afectar a hombres a partir de los 50 años. Este Láser está indicado, entre otros, a pacientes que tienen dificultad para orinar y cuando se deja sin tratar, la hiperplasia de próstata puede tener graves consecuencias, entre las que se encuentran la afectación de la función o insuficiencia renal.

Asimismo, el Servicio de Urología de HM Hospitales en Málaga aborda la incontinencia urinaria, muy frecuente en mujeres, mediante soluciones definitivas como la malla suburetral o el esfínter urinario artificial. En el caso de la disfunción eréctil, se plantea un tratamiento escalonado que, en los casos más complejos, incluye el implante de prótesis de pene, con excelentes resultados en la mayoría de los pacientes.

La cartera de servicios se completa con intervenciones ambulatorias para tratar hidroceles, varicoceles, fimosis o vasectomías, que pueden realizarse con anestesia local.