Vithas Xanit: cirugía mínimamente invasiva para patologías anorrectales
La nueva Unidad ofrece tratamientos ambulatorios para hemorroides y fístulas con menor dolor
LA OPINIÓN
El Hospital Vithas Xanit Internacional cuenta con una unidad de proctología orientada al diagnóstico preciso y al tratamiento avanzado de patologías anorrectales, incorporando técnicas vanguardistas como la cirugía láser de Diodo para ofrecer soluciones menos invasivas y más eficaces.
Esta unidad destaca por ofrecer un enfoque integral y personalizado, combinando la experiencia de un equipo médico altamente cualificado con el uso de tecnología de última generación. «La cirugía mínimamente invasiva con láser permite tratar de forma ambulatoria afecciones frecuentes como hemorroides, fístulas y sinus pilonidal, reduciendo significativamente el dolor postoperatorio y acortando los tiempos de recuperación», explica el Dr. Francisco Javier Fernández García, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Vithas Xanit Internacional.
Tecnología láser para una recuperación más rápida
«El uso del láser de Diodo en la unidad de proctología permite realizar intervenciones precisas, con menor sangrado y una recuperación más cómoda. Esta técnica se ha consolidado como una alternativa eficaz frente a los métodos tradicionales, ofreciendo mejores resultados funcionales y estéticos», informa el por el Dr. Luis Lobato, cirujano general y responsable de la Unidad de Proctología del Hospital Vithas Xanit Internacional.
Además, la unidad aborda otras patologías como enfermedades inflamatorias y de transmisión sexual, que afectan tanto a hombres como a mujeres, garantizando un tratamiento confidencial y adaptado a cada caso.
Atención individualizada y excelencia médica
Cada paciente es valorado de forma personalizada por un equipo multidisciplinar que diseña un plan terapéutico ajustado a sus necesidades. Además, las instalaciones del Hospital Vithas Xanit Internacional proporcionan un entorno seguro, favoreciendo una atención sanitaria de calidad.
Con esta nueva unidad de proctología, Vithas Xanit reafirma su compromiso con la innovación médica y el bienestar de sus pacientes, consolidándose como centro de referencia en la Costa del Sol para el tratamiento de patologías proctológicas.
Sobre Vithas
El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón
- Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026