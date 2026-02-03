Asador Iñaki celebra un mes dedicado a las grandes vacas del norte de España

Tras comenzar el año con sus Jornadas de Asado, Asador Iñaki vuelve a convertir la capital en epicentro gastronómico de la carne en Málaga con la celebración de las Jornadas de Vacas Autóctonas del Norte de España, que tendrán lugar del 3 de febrero al 3 de marzo. Una cita imprescindible para los amantes de la carne, en la que el asador del norte en el sur pone el foco en razas únicas, criadas bajo métodos tradicionales y seleccionadas por su excelencia.

Durante un mes completo, y además de las carnes habituales de su carta, Asador Iñaki ofrecerá una selección excepcional de bueyes y vacas autóctonas, procedentes de distintas zonas del norte del país, cada una con características propias que reflejan el territorio, la alimentación y el tiempo.

Los grandes protagonistas de estas jornadas serán dos bueyes de nivel extraordinario. Por un lado, un Buey Mestizo Premium, antiguo animal de arrastre, con 11 años de edad, una carne con una fantástica infiltración y más de 150 días de maduración, que ofrece una textura marmoleada, profunda y llena de matices. Junto a él, el Buey Minhota Gallego Terra AA, cuya carne destaca por su ternura, equilibrio, rendimiento y sabor, considerada una de las más apreciadas dentro del panorama cárnico nacional.

A esta selección se suman seis vacas nacionales de primerísimo nivel, auténticas joyas de la ganadería autóctona. La Vaca Limia, apreciada como delicatessen por su infiltración y finura; la Vaca Parda de Montaña, procedente de Cantabria y Navarra, reconocida por su calidad y regularidad; la Vaca Terreña, originaria del País Vasco, criada exclusivamente para carne y de menor masa muscular, lo que aporta intensidad y carácter; la Vaca Asturiana de la Montaña, considerada una de las mejores carnes de la península por su excelencia y profundidad de sabor; la Vaca Tudanca, procedente de Cantabria, con una carne jugosa, tierna e intensa; y la Vaca Betizu, propia de Navarra y País Vasco, con una carne muy característica, tierna y rica en ácidos grasos, reflejo de su crianza en libertad.

Como complemento a la experiencia, y fiel al ritual que define a la casa, Asador Iñaki ofrece una cuidada selección de chacinas ibéricas y quesos artesanos, todos ellos cortados a mano, procedentes de distintas zonas de España y seleccionados para acompañar y realzar el disfrute de la carne.

La experiencia se completa con una selección especial de vinos, elegidos por el sumiller del asador para acompañar y potenciar las distintas razas que componen las jornadas. Referencias de Ribera del Duero, Rioja y Bierzo que aportan equilibrio, estructura y carácter.

Estas jornadas suponen un homenaje a la tradición ganadera del norte de España, a su respeto por el animal y al saber hacer transmitido durante generaciones. Además, se suman al menú especial de San Valentín lanzado por Asador Iñaki, convirtiendo febrero en el momento perfecto para celebrar el amor por la buena mesa.