El fenómeno K-Pop desborda las expectativas en el Centro Comercial Rosaleda con un éxito multitudinario

El Centro Comercial Rosaleda vivió este sábado una jornada histórica marcada por el ritmo, el color y una participación multitudinaria. La celebración del evento dedicado a la cultura K-Pop se saldó con un éxito rotundo, atrayendo a una gran multitud de visitantes que convirtieron las galerías del centro en un vibrante escenario de baile y diversión.

La cita, diseñada para conectar con las nuevas tendencias de entretenimiento, superó todas las previsiones de asistencia. El impacto fue tal que el centro cerró el sábado con unas cifras de afluencia muy positivas, logrando un incremento superior al 33% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este dato ratifica el poder de convocatoria de Rosaleda y su capacidad para dinamizar la oferta de ocio en Málaga.

Una experiencia inmersiva para los fans

El evento ofreció una agenda completa que transformó la visita al centro comercial en una experiencia 360º. Cientos de niños, niñas y adolescentes acudieron caracterizados con la estética de sus ídolos musicales favoritos, llenando de vida cada rincón del recinto.

Entre las actividades más destacadas, los asistentes pudieron disfrutar de:

Espectáculo musical en vivo: Coreografías y éxitos del pop coreano que animaron al público.

Coreografías y éxitos del pop coreano que animaron al público. Zona de Pintacaras: Donde los más pequeños pudieron maquillarse con estilos inspirados en sus artistas.

Donde los más pequeños pudieron maquillarse con estilos inspirados en sus artistas. Meet & Greet y Fotografía: Un espacio habilitado para fotos gratuitas con los personajes del evento, generando colas llenas de entusiasmo.

Apuesta firme por el público familiar y juvenil

El éxito de esta jornada no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia consolidada del Centro Comercial Rosaleda para posicionarse como el referente del ocio familiar en la ciudad. La dirección del centro continúa reforzando su compromiso con el público infantil y juvenil a través de una programación constante y de calidad.

En esta línea, cabe destacar la labor del Club Infantil Rositas, un espacio dinamizador que ofrece talleres gratuitos todos los fines de semana. Esta iniciativa permite a las familias disfrutar de actividades educativas y lúdicas de forma recurrente, fidelizando a los visitantes y ofreciendo un valor añadido a la experiencia de compra.

Con resultados como los de este fin de semana, el Centro Comercial Rosaleda demuestra que sabe escuchar a su audiencia, adaptándose a las tendencias actuales y ofreciendo espacios de encuentro seguros y divertidos para las nuevas generaciones.