Acosol apuesta por la transformación digital del ciclo integral del agua

La empresa pública para la gestión del ciclo integral del agua, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha puesto en marcha el proyecto Agua 360. Se trata de una actuación integral para llevar a cabo la transformación digital del ciclo del agua con el objetivo de disponer de herramientas, planes y actuaciones que permitan a Acosol obtener información en tiempo real para ser más rápidos, eficaces y eficientes tanto en la atención y respuesta al ciudadano como en la propia gestión de la empresa.

Agua 360 tiene como objetivo dar un impulso para afianzar la modernización y digitalización de las infraestructuras de Acosol y reafirmar este modelo de digitalización. Se convierte en la herramienta fundamental de gobernanza eficaz del ciclo urbano del agua, no solo en los sistemas mancomunados, sino también en los pequeños ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental. Este proyecto se encuentra enmarcado en la tercera convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE), financiado a través de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, de la cual Acosol ha resultado beneficiaria.

Planta desaladora, Acosol / L.O.

Este proyecto nace para poner solución a varios desafíos como pueden ser los efectos de la sequía, equilibrar la distribución de los recursos hídricos disponibles, mayor coordinación, anticipación y planificación frente a situaciones venideras. Para ello, ponemos en marcha un total de 51 actuaciones que doten de las herramientas y tecnologías necesarias para disponer de todo ello, de tal manera que alcancemos nuestros objetivos para conseguir una mayor rapidez en la respuesta, mayor eficacia y eficiencia en el servicio, obtener información en tiempo real, mejor capacidad de respuesta frente a incidencias y mayor transparencia.

Es una respuesta necesaria y oportuna para afrontar estos retos en el futuro más próximo. Este proyecto va mucho más allá de garantizar la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión del ciclo urbano del agua, ya que pretende transformar digitalmente todo el ciclo urbano del agua en la región. Esta es una cuestión que Acosol lleva trabajando ya varios años, desde 2021, cuando se aprobó y se puso en marcha el Plan Estratégico de Transformación Digital de Acosol y que encuentra en este PERTE el impulso definitivo para llevar a cabo esta estrategia.

El proyecto cuenta con una inversión total por parte de Acosol de 3.737.151,56€ y el importe de la ayuda adjudicada del PERTE es de 3.286.781,36€.