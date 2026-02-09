Pediatras del Hospital Vithas Xanit alertan del “vamping”, insomnio por uso del móvil

Con motivo del Día Internacional de Internet Seguro, que tendrá lugar mañana, el servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional, en línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), insta a las familias a “resistir la presión social” y replantear la relación de los menores con la tecnología. Ante el aumento de patologías de salud mental derivadas de la hiperconexión, los especialistas lanzan un mensaje claro: Los 12 años no son los nuevos 16.

El Doctor Enrique Sánchez, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, advierte sobre el error de normalizar el smartphone como regalo de comunión o paso al instituto. Existe una discrepancia enorme entre la realidad social y la evidencia científica. A los 11 o 12 años, el lóbulo frontal —clave para el autocontrol— todavía no está maduro. Dar acceso libre a internet a esa edad es ofrecer una herramienta para la que el cerebro aún no tiene frenos biológicos, explica.

La recomendación: móvil propio a los 16 años

Tanto los pediatras de Vithas Xanit Internacional como la Asociación Española de Pediatría aconsejan retrasar la entrega del primer smartphone hasta los 16 años. Entendemos que las familias quieren que sus hijos estén localizables, pero eso no implica que necesiten redes sociales o acceso ilimitado a internet, señala el Doctor Sánchez. Para esa etapa existen teléfonos básicos o dispositivos limitados que cumplen la función de comunicación sin los riesgos asociados al entorno digital.

La “Regla 0-1-2” para el resto de edades

Además, el equipo de Pediatría recuerda la importancia de regular el uso de tablets y televisión en función de la edad, en base a las recomendaciones oficiales de la Asociación Española de Pediatría, conocidas como la Regla 0-1-2:

De 0 a 2 años: cero pantallas. La interacción debe ser física y verbal; el uso de pantallas se asocia a retrasos en el desarrollo del lenguaje.

De 2 a 5 años: máximo una hora diaria, siempre con contenidos de calidad y bajo supervisión adulta.

A partir de 6 años: no superar las dos horas diarias de ocio digital para prevenir sedentarismo y problemas de conducta.

Riesgos reales: del “vamping” a la ansiedad

Por otra parte, el Hospital Vithas Xanit Internacional ha detectado un aumento de consultas relacionadas con el uso excesivo de pantallas. Vemos cada vez más casos de ‘vamping’, con menores que usan el móvil de madrugada, lo que afecta directamente al descanso, al rendimiento escolar y al estado de ánimo, apunta el especialista. A ello se suman cuadros de ansiedad vinculados a la presión estética y al ciberacoso en redes sociales.

Decálogo para una “desintoxicación digital” en familia

Ante esta situación, el centro propone tres medidas sencillas: