La Hostelería Andaluza presenta en Málaga la Gala Anual de los Premios de Hostelería de Andalucía

Hostelería de Andalucía celebrará en Córdoba la Gala Anual de sus premios el 9 de marzo, un evento que reconocerá la excelencia y el talento del sector hostelero andaluz

Presentación III Edición Premios de Hosteleria / L.O

Málaga

La federación Hostelería de Andalucía presentó el pasado 5 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) la Gala Anual de los Premios de Hostelería de Andalucía, que se celebrará el próximo 9 de marzo en Córdoba.

El acto ha tenido lugar en el marco del VI Foro Nacional de Hostelería y ha contado con la intervención de Javier Frutos, presidente de Hostelería de Andalucía, Marian Aguilar, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, y Jesús Guerrero, presidente de Hostecor, quienes han destacado la importancia de estos galardones como reconocimiento a la excelencia, el compromiso y el talento del sector hostelero andaluz.

Durante la presentación de la que será la III edición, tras Jaén y Granada, se han dado a conocer los principales detalles de una gala que reunirá a los profesionales más destacados del sector y en la que se concederán distinciones a la excelencia empresarial hostelera, al mejor comunicador y al mejor expediente académico, poniendo en valor la trayectoria y la aportación de la hostelería al desarrollo económico y social de Andalucía.

