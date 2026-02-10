Los Mellizos Málaga ofrecen jornadas gastronómicas con arroces y paellas hasta el 22 de febrero

Restaurantes “Los Mellizos” celebran desde el viernes 6 al 22 de febrero las jornadas denominadas “Arroz para todos”. Los amantes del arroz podrán disfrutar de este cereal en todas sus vertientes, ya que la carta de estos días está diseñada para ofrecer 14 variedades de arroces y paellas con precios que parten de los 20,80 euros para 2 personas. Entre estas se encuentran la paella ciega y la paella vegetal, entre otras.

Este año, todos los restaurantes de la empresa familiar se unen para ofrecer estas jornadas: Los Mellizos Málaga, Los Mellizos Soho, Casa Juan Los Mellizos, Pescadería Los Mellizos, Saint Tropez Los Mellizos, Los Mellizos Puerto Marina, Los Mellizos Fuengirola y Los Mellizos Marbella que ofrecerán una carta especial con 14 variedades de arroces y paellas y otros platos también en oferta desde 8,80 euros para el disfrute de los asistentes.

De la paella al arroz meloso

En este amplio abanico de posibilidades se incluyen desde la tradicional paella de marisco y el arroz marinera hasta el arroz meloso con pulpo y verdura, la paella la negra o la paella con productos del mar y la tierra. También en la carta de la jornada se encontrarán otros platos en ofertas como las gambas cocidas, boquerones o ensaladilla rusa para ofrecer una mayor variedad de la cocina que caracteriza a la empresa familiar.

Los platos que mayor aceptación tienen entre nuestros clientes son la paella ciega y el arroz caldoso por ser los más económicos; y el arroz con carabineros por ser uno de los preferidos; afirma Ramón Montes, propietario de los restaurantes Los Mellizos.

Uno de los principales secretos de estas jornadas, es precisamente la materia prima más básica para cualquier paella, es decir, el arroz. Los Mellizos confían para ello en la prestigiosa marca J. Montoro. Entre sus colaboradores también se encuentran Mahou, Coca-Cola y Bodegas Carramimbre.

Este año, como novedad también se ofrecerá toda la carta de jornadas sin gluten en los restaurantes Los Mellizos Fuengirola y Los Mellizos Soho.