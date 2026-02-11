HM Hospitales en Málaga incorpora un tratamiento de alta especialización contra la carcinomatosis peritoneal
Esta técnica permite administrar quimioterapia directamente en la cavidad abdominal, a alta temperatura, durante el acto quirúrgico, lo que permite maximizar su efecto local sobre las células tumorales y minimizar la toxicidad sistémica
El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de HM Hospitales en Málaga ha incorporado un tratamiento de alta especialización para abordar casos de carcinomatosis peritoneal, una complicación frecuente en estadios avanzados de distintos tipos de cáncer, como el colorrectal, gástrico, ovárico o apendicular.
Se trata de una cirugía de máxima complejidad que combina técnicas de citorreducción, orientadas a eliminar el mayor número posible de implantes tumorales en el peritoneo, con un procedimiento posterior de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC). Esta técnica permite administrar quimioterapia directamente en la cavidad abdominal, a alta temperatura, durante el acto quirúrgico, lo que permite maximizar su efecto local sobre las células tumorales y minimizar la toxicidad sistémica.
El doctor Antonio González, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de HM Hospitales en Málaga, destaca que se trata de una opción terapéutica que solo puede ofrecerse en centros con una alta cualificación técnica y humana. Este procedimiento, que exige una evaluación multidisciplinar y una planificación individualizada de cada caso, supone un paso más en la apuesta de HM Hospitales por dotar a la provincia de Málaga de tratamientos quirúrgicos de alta complejidad.
Mejora de la calidad de vida
Por su parte, el doctor Joaquín Carrasco, cirujano especialista en cirugía oncológica avanzada y con una amplia trayectoria nacional en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal mediante cirugía de citorreducción y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), explica que esta cirugía mejora significativamente el pronóstico y la calidad de vida del paciente. La clave está en una correcta selección, en el control de los márgenes oncológicos y en una ejecución técnica muy precisa.
Además, añade que, el objetivo es ofrecer una alternativa terapéutica realista y avanzada para pacientes que hasta hace no mucho solo podían optar por tratamientos paliativos.
Este procedimiento, que exige una evaluación multidisciplinar y una planificación individualizada de cada caso, se realiza en el Hospital Internacional HM Santa Elena (Torremolinos), donde se ha dotado al equipo quirúrgico de los recursos y tecnología necesarios para llevarlo a cabo con las máximas garantías.
