Una intervención pionera: el Hospital Vithas Málaga impulsa la cirugía reconstructiva del suelo pélvico

El Hospital Vithas Málaga ha realizado por primera vez una intervención de pectopexia laparoscópica. Este procedimiento pionero, realizado por la doctora Araceli Sánchez-Bayton, integrante de la Unidad de Ginecología dirigida por la doctora Emilia Villegas, representa un avance significativo en el tratamiento del prolapso de órganos pélvicos, una patología que afecta a un número considerable de mujeres y que impacta directamente en su calidad de vida.

La pectopexia laparoscópica es una técnica quirúrgica avanzada diseñada para corregir el descenso de órganos pélvicos como el útero, la vejiga o la vagina, devolviéndolos a su posición anatómica normal y aliviando los síntomas asociados. La doctora Sánchez-Bayton destaca que la pectopexia laparoscópica representa una evolución dentro de la cirugía reconstructiva del suelo pélvico, y se está consolidando como una alternativa quirúrgica eficaz y segura para el tratamiento del prolapso apical. Esta patología produce un descenso del útero o de la cúpula vaginal a través de la vagina, causado por el debilitamiento de los músculos y ligamentos del suelo pélvico.

Entre los síntomas que esta intervención puede mejorar se encuentran la sensación de bulto vaginal, pesadez o presión pélvica, molestias al caminar o estar de pie, infecciones de repetición y algunas molestias urinarias asociadas. La elección de la pectopexia ofrece múltiples ventajas para las pacientes. Es una cirugía mínimamente invasiva que asegura una buena corrección del prolapso apical y presenta un menor riesgo de estreñimiento en comparación con otras técnicas. Además, resulta especialmente útil en determinadas anatomías y en pacientes con obesidad, condiciones que a menudo complican otros abordajes quirúrgicos.

Una reducción notable de potenciales complicaciones

La especialista de Vithas Málaga subraya a su vez las particularidades de esta técnica: A diferencia de la colposacropexia clásica, la pectopexia se lleva a cabo por laparoscopia, lo que reduce notablemente el riesgo potencial de complicaciones vasculares, neurológicas y digestivas asociadas a la cirugía presacra. Resulta particularmente ventajosa en pacientes con obesidad, cirugías abdominales previas o variantes anatómicas complejas.

La recuperación posoperatoria de la pectopexia es notablemente favorable. El periodo de ingreso hospitalario habitual se sitúa entre uno y dos días, y las molestias postquirúrgicas suelen ser leves durante los primeros días. Las pacientes pueden retomar progresivamente sus actividades cotidianas en un plazo de dos a tres semanas, lo que contribuye a una rápida mejora de su calidad de vida.

Este último avance reafirma el compromiso del Hospital Vithas Málaga con la salud de la mujer, así como la constante incorporación de las técnicas y equipamientos más innovadores. En este sentido, la Doctora Sánchez-Bayton concluye que el desarrollo de la pectopexia dentro de nuestra Unidad de Ginecología pone de manifiesto la incorporación de técnicas reconstructivas avanzadas basadas en evidencia y adaptadas al perfil individual de cada paciente, reforzando un modelo de cirugía del suelo pélvico orientado a la seguridad, la precisión anatómica y la mejora de la calidad de vida.