La Universidad Europea lanza su nueva estrategia de sostenibilidad

La Universidad Europea ha lanzado este martes su nueva estrategia de Sostenibilidad, una hoja de ruta que refuerza su apuesta por un modelo integral y transversal. Bajo el lema “Talento responsable, futuro sostenible”, articula un marco que integra docencia, investigación, gestión universitaria y compromiso social para dar respuesta a los principales retos globales en esta materia.

Esta estrategia, que nace con una clara ambición de liderazgo en el ámbito de la Educación Superior, se sustenta en años de trabajo en voluntariado, inclusión, salud, empleabilidad, innovación y mejora ambiental en los campus. Este nuevo paso permitirá ahora ordenar, medir y potenciar todas estas iniciativas dentro de una visión común, coherente y transversal.

Este proyecto se suma al impulso iniciado con la creación de la primera Escuela Universitaria de Sostenibilidad en España, inaugurada en septiembre de 2024. Su desarrollo servirá como marco estratégico para orientar las decisiones académicas y de gestión, con el objetivo de consolidar a la Universidad Europea como un referente nacional e internacional en Educación Superior sostenible.

Para Maxine Kaisin, responsable de la estrategia ESG de la Universidad Europea, el objetivo es, sobre todo, que cada estudiante obtenga algo más que un título, que adquiera una forma de comprender el mundo y de actuar en él desde la responsabilidad y el compromiso.

‘Talento responsable, futuro sostenible’

Esta nueva estrategia parte de una convicción: la excelencia académica solo cobra sentido si contribuye al bien común. Bajo esta premisa, el concepto de “talento responsable” impulsa la formación de profesionales capaces de tomar decisiones informadas y éticas, de gestionar con integridad y de impulsar transformaciones positivas en sus organizaciones y en la sociedad.

El compromiso con un “futuro sostenible” se traduce en la voluntad de contribuir, desde la educación, la investigación y la transferencia de conocimiento, a una sociedad más resiliente, inclusiva y respetuosa con el entorno.

Con este proyecto, la sostenibilidad deja de ser un elemento accesorio para convertirse en eje estratégico de la misión universitaria articulada en torno a los tres pilares ESG reconocidos internacionalmente -Ambiental, Social y de Gobernanza-. Cada uno de ellos contará con indicadores específicos y objetivos medibles, garantizando un compromiso firme, integral y medible.