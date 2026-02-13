«Debemos acometer las inversiones necesarias, continuando con el impulso del agua desalada y regenerada»

INGEAGUA ha desempeñado un papel clave en el asesoramiento a la Diputación de Málaga para el PERTE de digitalización. ¿Qué destacaría de este proyecto adjudicado?

INGEAGUA ha asesorado a la Diputación en «Málaga Aqua Rural 5.0», proyecto que invertirá unos 13 millones de euros en digitalizar el ciclo del agua en 71 municipios, mediante telelectura y sensores inteligentes, garantizando una gestión basada en los datos para eliminar pérdidas y maximizar la eficiencia energética, cumpliendo con los nuevos estándares del PERTE.

¿Qué tecnologías se están implementando actualmente?

A día de hoy lo más importante es la monitorización, implementando plataformas de gestión de datos que centralizan la información de las infraestructuras hidráulicas; y la instalación de contadores con telelectura, que permitan detectar fugas ocultas y anomalías de consumo de forma instantánea, algo vital en una provincia tan sensible al estrés hídrico como Málaga.

¿Cómo encajan el agua regenerada y los planes de sequía en vuestra estrategia de asesoramiento?

La garantía de suministro ya no puede depender exclusivamente de la lluvia, en INGEAGUA centramos nuestro asesoramiento en impulsar la reutilización de agua regenerada para usos agrícolas, industriales y urbanos (como el riego de jardines o baldeo de calles), que permitan reservar el agua potable para el consumo humano. Además, elaboramos los Planes de Emergencia ante Situaciones de Sequía (PES) para que los municipios no solo reaccionen cuando no llueve, sino que tengan protocolos de ahorro e infraestructuras resilientes ya preparados.

Se habla mucho de los PIGSS como la próxima gran exigencia para los ayuntamientos. ¿Qué papel juegan?

Los Planes Integrales de Gestión de los Sistemas de Saneamiento son una exigencia normativa, que permitirán controlar los sistemas de alcantarillado y vertidos, minimizando el impacto de los desbordamientos en episodios de lluvias, mejorando la depuración y cumpliendo con las directivas europeas. Desde INGEAGUA, trabajamos en el desarrollo de estos planes para ayudar a los municipios a cumplir los estándares ambientales e implantar plataformas digitales que reporten la información que exige la administración.

¿Cómo definiría el momento actual que vive el sector del agua en España?

Nos encontramos en un punto de inflexión, donde gracias a los fondos NextGeneration, proyectos como el de la Diputación de Málaga, nos demuestra que invertir en digitalización ayuda a que la planificación sea dinámica, marcando la diferencia entre reaccionar ante una emergencia o gestionar el agua de forma segura, eficiente y responsable. Mi compromiso es asegurar que esa tecnología se traduzca en un mejor servicio para el ciudadano y en una protección real de nuestros recursos hídricos. Debemos acometer las inversiones necesarias, continuando con el impulso del agua desalada y agua regenerada, fundamentales para afrontar los periodos de sequía.