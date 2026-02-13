«Hace falta una política hídrica a largo plazo. El agua no es un capricho, es una necesidad»

Dcoop agrupa a miles de agricultores y ganaderos en un contexto de creciente escasez de agua. ¿Cómo definiría la situación actual de los recursos hídricos para el sector agrario en España?

No nos debemos dejar engañar por la situación de lluvias intensas que tenemos ahora. No hay voluntad política para garantizar el suministro de agua al campo, que no tiene otro objetivo que producir alimentos a un precio asequible. Existen muchas cortapisas administrativas, muchas cuestiones ideológicas, una nula gestión… mientras vemos cómo el medio rural va muriendo y, en momentos como este, grandes volúmenes de agua no se almacenan por falta de infraestructura. Hay agua, pero hace falta gestionarla.

¿Qué papel ocupa la gestión eficiente del agua dentro de la estrategia global de sostenibilidad de Dcoop?

La primera sostenibilidad es la económica de nuestros cooperativistas y sin el acceso al agua, eso es muy difícil, no se puede subsistir, por eso estamos muy comprometidos con promover iniciativas que permitan disponer de agua. El ejemplo más evidente es Futuraqua, que supondría usar 50 hectómetros cúbicos de aguas residuales depuradas que están yendo al mar cuando se podrían usar en el olivar del interior de la provincia de Málaga. Eso no quita que por supuesto se trabaje en mejorar canalizaciones, en técnicas eficientes de riego, en las nuevas tecnologías, etc…

¿Cómo se coordina Dcoop con sus cooperativas socias para implementar buenas prácticas en el uso del agua?

A través del asesoramiento a los agricultores. Tenemos un gran equipo de profesionales en el Departamento Técnico Agrícola que están en continuo contacto para formar y asesorar a los cooperativistas.

¿Qué tipo de tecnologías o sistemas de riego eficiente están promoviendo actualmente (riego por goteo, sensorización, agricultura de precisión, etc.)?

Hay muchas técnicas y cada explotación tiene la suya, cada agricultor hace lo que está en su mano.

¿Hasta qué punto la digitalización está ayudando a optimizar el consumo de agua en las explotaciones?

Sin duda las nuevas tecnologías están ayudando en diferentes líneas y esto va a ir a más a futuros. La recopilación de datos, la monitorización de las parcelas, todo va a ayudar a hacer una mejor gestión de este recurso limitado.

El cambio climático está intensificando sequías y danas e inundaciones. ¿Cómo se está preparando Dcoop para este nuevo escenario?

Los agricultores siempre han sido resilientes y en ello estamos. Hay que preparar las explotaciones a las nuevas circunstancias y cada uno tiene que hacer su diagnosis y buscar su solución para paliar los efectos. En eso los acompañamos desde Dcoop, asesorándolos.

¿Se están impulsando cambios en los modelos productivos o en la elección de cultivos para adaptarse a una menor disponibilidad de agua?

Cuando se va renovando el olivar, se tiene en cuenta la disponibilidad de agua y las nuevas técnicas de riego para tomar decisiones, es un ejemplo claro de cómo ir adaptándose.

¿Considera que el actual marco regulatorio en materia de agua responde a las necesidades reales del sector agrario?

En absoluto y esto no es una cuestión de lucha entre partidos y administraciones ni entre territorios. Hace falta una política de aguas a largo plazo, partiendo de que el agua que demanda la ganadería y la agricultura no es un capricho, sino una necesidad para producir alimentos a precios asequibles para el consumidor. Sin agua no hay tomates, ni aceite, ni leche, ni nada…

Mirando al futuro, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades en la gestión del agua para una cooperativa del tamaño de Dcoop?

Nos gustaría ver una voluntad clara de afrontar el problema en nuestras administraciones, que suelen tener políticos responsables cortoplacistas que no abordan el problema. Hay que hacerlo a largo plazo, de forma consensuada y apostando claramente por el desarrollo del campo.