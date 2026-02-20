Subasta
'B bou Iconic Hotels' pone a la venta el mobiliario de Cortijo Bravo y La Viñuela en una iniciativa solidaria y sostenible
'B bou Iconic Hotels' lanza "Nuevos espacios por vivir", una iniciativa solidaria que da una segunda vida al mobiliario de sus hoteles, destinando parte de los beneficios a asociaciones de la Axarquía
El grupo B bou Iconic Hotels lanza Nuevos espacios por vivir, una iniciativa solidaria que da una segunda vida al mobiliario y objetos decorativos que durante años han formado parte de la vida de sus establecimientos B bou Iconic Hotel Cortijo Bravo y B bou Iconic Hotel La Viñuela.
Una acción que nace con vocación solidaria, destinando parte de los beneficios a asociaciones de la Axarquía que trabajan con personas que necesitan apoyo y acompañamiento.
La acción se enmarca dentro del proceso de renovación que el grupo está llevando a cabo en ambos hoteles, con el objetivo de ofrecer a sus huéspedes entornos actualizados y una experiencia aún más cuidada. Esta etapa coincide con un momento de crecimiento del grupo, que continúa desarrollando sus proyectos y elevando el nivel de experiencia en cada uno de sus hoteles.
Esta renovación se concibe también como una oportunidad para impulsar una iniciativa sostenible y con impacto social, alineada con el compromiso del grupo con el entorno y con quienes más lo necesitan. Las piezas, procedentes de habitaciones y zonas comunes, han acompañado durante años momentos de descanso y disfrute. Ahora pasan a estar disponibles para integrarse en nuevos hogares, negocios o proyectos, prolongando su historia más allá del ámbito hotelero.
Indican que querían que estos elementos continuaran teniendo vida más allá de sus espacios, formando parte de nuevas historias, y que esta renovación se convirtiera también en una manera de cuidar, a través de la colaboración con asociaciones que hacen una labor extraordinaria con personas que necesitan apoyo y acompañamiento. Esta iniciativa les permite unir renovación, sostenibilidad y compromiso social en una misma acción,
Selección de mobiliario a la venta
Bajo el concepto Nuevos espacios por vivir, el grupo pone a disposición del público una selección de mobiliario y objetos decorativos durante un tiempo limitado. La iniciativa se celebrará del 24 de febrero al 3 de marzo, en el Salón Axarquía de B bou Iconic Hotel La Viñuela, en horario de 11:00 a 19:00 h.
Parte de los beneficios obtenidos se destinarán a Amirax, asociación que atiende a personas con discapacidad intelectual y/o trastornos en el desarrollo, y a Asociación Esperanza, entidad de la Axarquía dedicada a apoyar a personas con cáncer, así como a sus familiares y allegados, reforzando el compromiso del grupo con la sostenibilidad y el apoyo a causas sociales.
Una acción que refleja una forma de entender la hospitalidad más consciente, donde renovar también significa cuidar, reutilizar y compartir valor.
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Sergio Scariolo: 'Balcerowski es un gran jugador, pero se tiene que centrar en moverse un poco menos en los bloqueos
- Los embalses de Málaga alcanzan sus cotas máximas: superan el 90% de su capacidad
- Alfonso Herrero: 'Venir al Málaga CF ha sido la decisión más acertada de mi carrera
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro