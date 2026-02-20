Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subasta

'B bou Iconic Hotels' pone a la venta el mobiliario de Cortijo Bravo y La Viñuela en una iniciativa solidaria y sostenible

'B bou Iconic Hotels' lanza "Nuevos espacios por vivir", una iniciativa solidaria que da una segunda vida al mobiliario de sus hoteles, destinando parte de los beneficios a asociaciones de la Axarquía

Venta mobiliario, B bou Iconic Hotels / L.O.

Málaga

El grupo B bou Iconic Hotels lanza Nuevos espacios por vivir, una iniciativa solidaria que da una segunda vida al mobiliario y objetos decorativos que durante años han formado parte de la vida de sus establecimientos B bou Iconic Hotel Cortijo Bravo y B bou Iconic Hotel La Viñuela.

Una acción que nace con vocación solidaria, destinando parte de los beneficios a asociaciones de la Axarquía que trabajan con personas que necesitan apoyo y acompañamiento.

La acción se enmarca dentro del proceso de renovación que el grupo está llevando a cabo en ambos hoteles, con el objetivo de ofrecer a sus huéspedes entornos actualizados y una experiencia aún más cuidada. Esta etapa coincide con un momento de crecimiento del grupo, que continúa desarrollando sus proyectos y elevando el nivel de experiencia en cada uno de sus hoteles.

Esta renovación se concibe también como una oportunidad para impulsar una iniciativa sostenible y con impacto social, alineada con el compromiso del grupo con el entorno y con quienes más lo necesitan. Las piezas, procedentes de habitaciones y zonas comunes, han acompañado durante años momentos de descanso y disfrute. Ahora pasan a estar disponibles para integrarse en nuevos hogares, negocios o proyectos, prolongando su historia más allá del ámbito hotelero.

Indican que querían que estos elementos continuaran teniendo vida más allá de sus espacios, formando parte de nuevas historias, y que esta renovación se convirtiera también en una manera de cuidar, a través de la colaboración con asociaciones que hacen una labor extraordinaria con personas que necesitan apoyo y acompañamiento. Esta iniciativa les permite unir renovación, sostenibilidad y compromiso social en una misma acción,

Selección de mobiliario a la venta

Bajo el concepto Nuevos espacios por vivir, el grupo pone a disposición del público una selección de mobiliario y objetos decorativos durante un tiempo limitado. La iniciativa se celebrará del 24 de febrero al 3 de marzo, en el Salón Axarquía de B bou Iconic Hotel La Viñuela, en horario de 11:00 a 19:00 h.

Parte de los beneficios obtenidos se destinarán a Amirax, asociación que atiende a personas con discapacidad intelectual y/o trastornos en el desarrollo, y a Asociación Esperanza, entidad de la Axarquía dedicada a apoyar a personas con cáncer, así como a sus familiares y allegados, reforzando el compromiso del grupo con la sostenibilidad y el apoyo a causas sociales.

Una acción que refleja una forma de entender la hospitalidad más consciente, donde renovar también significa cuidar, reutilizar y compartir valor.

