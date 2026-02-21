Autónomos y Pymes pueden elaborar gratis el Plan de Transformación Digital

El Programa Generación Digital, impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria y Turismo, continúa en Málaga capital y provincia con sus últimas ediciones. Es una formación totalmente gratuita, dirigida a trabajadores de pymes, directivos y autónomos que buscan adquirir competencias digitales avanzadas y liderar la transformación tecnológica de su empresa o mejorar su perfil profesional en un entorno cada vez más competitivo.

El programa permite que cada participante elabore, con el acompañamiento de un tutor experto, el Plan de Transformación Digital real de la empresa en la que trabaja o a la que presta servicios. Esta metodología práctica y aplicada enseña a desarrollar e implementar el plan, superar resistencias al cambio y aplicar soluciones digitales adaptadas al sector de cada empresa, mejorando su eficiencia y competitividad.

Incluye 146 horas de clases en directo con profesores expertos, combinando teoría, práctica y análisis de casos reales. Los participantes acceden a actividades de alto valor añadido: networking con profesionales de toda España, visitas a empresas líderes en digitalización (presenciales y virtuales), sesiones sobre Inteligencia Artificial, Chat GPT, ciberseguridad y otras tecnologías punteras, además de espacios colaborativos para compartir proyectos y generar oportunidades de negocio. Todo ello se integra en un enfoque 4.0 basado en proyectos, retos y trabajo colaborativo, fomentando innovación y creatividad.

El programa está dirigido a autónomos, trabajadores y directivos de pymes con responsabilidad sobre áreas, departamentos o proyectos específicos. Cada empresa puede inscribir hasta dos personas, permitiendo que más profesionales de la misma organización se beneficien del programa y del aprendizaje compartido. Al finalizar, y tras la validación del Plan de Digitalización por la EOI, los participantes obtienen el reconocimiento de esta institución como expertos en digitalización de empresas, reforzando su perfil profesional y capacidad para liderar procesos de transformación tecnológica.

El Programa Generación Digital forma parte del Plan Nacional de Capacidades Digitales, se desarrolla liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, garantizando su calidad, respaldo institucional y alcance estratégico.

En definitiva, Generación Digital es una oportunidad única y gratuita en Málaga para formarse con expertos, adquirir competencias estratégicas, impulsar la digitalización de las pymes y participar en las últimas ediciones disponibles, conectando con una red nacional de profesionales y empresas.

Reserva plaza y resuelve dudas con el equipo en el teléfono 665 323 890 (también WhatsApp) o vía mail en contacto@atugeneraciondigital.es.

