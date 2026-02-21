Colegio Internacional Torrequebrada: un ecosistema que redefine la educación

En el actual panorama educativo de la Costa del Sol, el Colegio Internacional Torrequebrada (CIT) se desmarca de los modelos convencionales al situar el equilibrio emocional y la vivencia práctica como los motores del éxito académico. Como la primera institución en Málaga en ofrecer el continuo de los programas del Bachillerato Internacional (IB) -desde los 2 hasta los 18 años-, el CIT ha consolidado un modelo donde la excelencia académica es el resultado natural de un entorno diseñado para el bienestar y el aprendizaje.

Un Currículum Experiencial para los retos del siglo XXI

El factor diferencial del CIT reside en su Currículum Experiencial. Este programa propio, que transcurre de forma paralela a la rigurosidad y los altos estándares educativos del Bachillerato Internacional, garantiza que el aprendizaje no se limite solo a la teoría. A través de viajes, retos, proyectos solidarios y talleres especializados en áreas como la oratoria y el debate, la inteligencia artificial y la gestión de proyectos, los alumnos desarrollan un autoconocimiento profundo. Este enfoque permite que cada estudiante identifique sus pasiones y talentos, preparándolos no solo para la universidad, sino para liderar con propósito en un mundo cada vez más globalizado.

Espacios diseñados para el bienestar y la indagación

La arquitectura del colegio ha ido evolucionando a lo largo de los años para convertirse en una herramienta pedagógica en sí misma. Bajo el concepto de «Paisajes de Aprendizaje», el centro ha creado espacios que fomentan el aprendizaje y el bienestar que rompen con la estructura tradicional de aula.

Espacios como el nuevo complejo CIT Plaza (un complejo de 950 m² y 2500 m² de áreas deportivas completamente renovadas) ofrecen áreas abiertas, flexibles y luminosas que invitan a la indagación y la colaboración. Estos espacios permiten que el alumno se sienta seguro y motivado, facilitando una transición natural entre la indagación individual y el trabajo en equipo.

El primer colegio de Málaga formado en Disciplina Positiva

La cultura del cuidado es el eje vertebrador de la comunidad del CIT, formada por familias de más de 30 nacionalidades. Como el primer centro en Andalucía formado en Disciplina Positiva, todo el equipo docente está capacitado para acompañar al alumnado desde el respeto mutuo y la firmeza afectuosa. Este compromiso garantiza que el colegio sea un lugar seguro donde el error se percibe como una oportunidad de crecimiento, fortaleciendo la resiliencia y la confianza de los estudiantes.