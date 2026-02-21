MIT School Málaga: innovación y valores para una educación integral del siglo XXI

MIT School Málaga, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), se ha consolidado como uno de los centros educativos más innovadores y completos de España. Fundado por Javier Díaz Cabrera, el colegio nace con una misión clara: potenciar todas las dimensiones del ser humano -mente, cuerpo, energía, emociones y relaciones- mediante una educación integral que combina tradición, tecnología y valores.

El centro ha sido pionero en la incorporación de nuevas tecnologías en el aula. Fue el primer colegio en España en impartir programación en realidad virtual con UNITY en 4º de ESO, un hito que refleja su apuesta por preparar a los estudiantes para un futuro digital. Sus instalaciones cuentan con impresoras 3D, pizarras inteligentes y tablets, herramientas que permiten un aprendizaje interactivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Esta visión innovadora ha convertido a MIT School en un referente nacional en educación tecnológica.

El multilingüismo es otro de los pilares fundamentales del colegio. MIT School es bilingüe en inglés en todas sus etapas educativas y ofrece doble titulación con el Bachillerato español y el estadounidense (Diploma Dual). Además, destaca por impartir chino mandarín desde los tres años y alemán desde 3º de Primaria. Es centro examinador oficial de Cambridge y el único en Europa certificado para exámenes oficiales de chino, lo que lo posiciona como un referente internacional en idiomas. Los intercambios con Estados Unidos, Alemania y China enriquecen aún más la formación global de sus alumnos.

El colegio integra disciplinas como yoga, taichí y aikido en su currículo, fomentando el equilibrio emocional y valores como el respeto, la responsabilidad y la convivencia. Su programa TEI (Tutorización entre Iguales) es clave en la prevención del acoso escolar, promoviendo relaciones positivas entre estudiantes de diferentes edades.

MIT School cuenta con conservatorios homologados de música y danza, además de instalaciones deportivas de alto nivel. Sus alumnos han destacado diferentes, reflejo de una formación que impulsa tanto la creatividad como el rendimiento físico.

Con más de dos décadas de trayectoria, el MIT School Málaga acumula numerosos reconocimientos a nivel autonómico, nacional e internacional. En 2019 fue distinguido como Mejor Colegio de Andalucía y Mejor Colegio de España en Educación Integral en los Premios Excelencia Educativa, que valoran aspectos como la formación global del alumnado, la innovación tecnológica, la educación en valores y la inclusión

En los últimos años ha seguido sumando galardones: en 2024 fue reconocido como Mejor Colegio de Málaga y obtuvo el Primer Premio en Innovación Bilingüe en Andalucía; y en 2025 fue elegido Mejor Centro Bilingüe de Andalucía, además de recibir un premio en los Premios Bienestar y Vida.