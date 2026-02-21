Sur’Avian: 29 años formando a los profesionales de la seguridad aérea

En aviación no existe el margen para el error. Cada aeronave que despega lo hace tras un proceso exhaustivo de revisión, control y certificación. Detrás de esa garantía se encuentra una figura clave: el técnico certificador de mantenimiento aeronáutico, el profesional responsable de autorizar que una aeronave vuelva a volar cumpliendo todos los requisitos técnicos y normativos.

Formar a estos especialistas exige experiencia real, conocimiento profundo del sector y una cultura de seguridad que solo se adquiere con años de trayectoria. Desde hace 29 años, Sur’Avian se ha consolidado como un centro de referencia en formación aeronáutica, especializado en mantenimiento de aeronaves y en la preparación de profesionales altamente cualificados para uno de los sectores con mayor proyección laboral a nivel nacional e internacional.

Licencia AESA y Grado Superior: la base de una carrera profesional real

Uno de los grandes valores diferenciales de Sur’Avian es que su formación está certificada bajo la normativa Parte 147 de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), el máximo reconocimiento oficial en el ámbito de la formación aeronáutica en España. Esta acreditación garantiza que los programas cumplen con los estándares europeos exigidos para la obtención de la Licencia de Mantenimiento de Aeronaves (LMA), requisito indispensable para ejercer como técnico certificador.

La Licencia AESA no es una titulación convencional; es la habilitación profesional que permite certificar la aeronavegabilidad de los trabajos realizados en una aeronave. Supone acceso directo al mercado laboral en organizaciones de mantenimiento tanto en España como en el entorno europeo.

Además, Sur’Avian ofrece el Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico, una titulación oficial que refuerza el perfil académico del alumnado y complementa la formación técnica aeronáutica. Esta doble vía -licencia oficial y titulación académica- multiplica las oportunidades laborales y posiciona al estudiante con una ventaja competitiva clara dentro del sector.

Especialización real en aeronáutica

Durante 29 años, Sur’Avian ha desarrollado su actividad formativa centrada exclusivamente en el ámbito aeronáutico. No se trata de una línea formativa más dentro de una oferta amplia, sino de un modelo educativo construido desde dentro del propio sector.

Esta dedicación continuada ha permitido consolidar una experiencia técnica específica, una cultura profesional orientada a la seguridad y una metodología alineada con las exigencias reales de la industria aérea. La especialización sostenida en el tiempo es lo que permite a Sur’Avian posicionarse con solidez como uno de los auténticos especialistas en formación aeronáutica.

En un entorno altamente regulado y técnico, la diferencia no está en ofrecer cursos, sino en formar profesionales preparados para asumir responsabilidades reales desde el primer día.

Profesores con experiencia directa en la industria

El equipo docente es otro de los pilares que refuerzan esta posición. Sur’Avian cuenta con profesores altamente cualificados, con experiencia directa en mantenimiento aeronáutico y profundo conocimiento de la normativa europea vigente.

Esta conexión permanente con la realidad operativa permite trasladar al aula procedimientos actualizados, criterios técnicos rigurosos y estándares profesionales exigidos por la industria. El alumnado no solo adquiere conocimientos, sino disciplina técnica, precisión y cultura de seguridad.

La preparación del técnico certificador implica dominar manuales oficiales, interpretar documentación técnica, comprender sistemas estructurales, mecánicos y eléctricos, y asumir la responsabilidad que conlleva autorizar una aeronave. En Sur’Avian, esta formación se aborda con realismo, exigencia y orientación profesional.

Formación práctica en instalaciones reales

El modelo formativo combina una base teórica sólida con una práctica intensiva en instalaciones equipadas con material aeronáutico real. El alumnado trabaja con herramientas, documentación técnica y procedimientos propios del entorno de mantenimiento, reproduciendo situaciones que encontrará en su vida profesional.

Este enfoque facilita una incorporación más segura y eficiente al mercado laboral. El objetivo no es únicamente obtener un título, sino estar preparado para integrarse en equipos técnicos con solvencia y responsabilidad.

Certificados de profesionalidad: nuevas vías de acceso al sector

Además de la formación orientada a la Licencia AESA y al Grado Superior, Sur’Avian ofrece certificados de profesionalidad que amplían las oportunidades dentro del sector aeronáutico.

El certificado TMVO019 – Operaciones Auxiliares de Mantenimiento Aeronáutico- está diseñado como puerta de entrada al entorno técnico. Proporciona conocimientos fundamentales sobre apoyo en tareas de mantenimiento, logística técnica, asistencia en hangares y aplicación de protocolos de seguridad operacional. Es una opción estratégica para quienes desean iniciar su carrera en la industria aérea con una base sólida y posibilidad de evolución profesional.

Por su parte, el certificado TMVO0212, orientado a la formación específica en el ámbito del handling y los servicios aeroportuarios, responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en operaciones en tierra.

29 años formando el futuro de la aviación

Cumplir 29 años formando profesionales aeronáuticos no es solo una cifra; es el resultado de una apuesta constante por la calidad, la especialización y la conexión directa con la industria.

Cada profesional formado en Sur’Avian pasa a formar parte de una cadena de responsabilidad que sostiene la seguridad aérea. Ese compromiso con la excelencia y la formación especializada es lo que ha consolidado su posición en el sector.

Porque en aviación la excelencia no es una opción: es una obligación.

Sur’Avian, los auténticos líderes de la formación aeronáutica.