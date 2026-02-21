The British School of Málaga: el colegio internacional de referencia cumple 25 años

Desde los 3 a los 18 años, The British School of Málaga ofrece un currículo británico completo impartido íntegramente en inglés, combinado con asignaturas del sistema español, lo que proporciona una formación sólida, integral y con amplias oportunidades de futuro.

Ubicado en Cerrado de Calderón, goza de un amplísimo campus rodeado de zonas verdes y deportivas. Cada etapa educativa dispone de su propio edificio y el de Primaria se inauguró en 2024.

Gracias a su sistema educativo los alumnos se integran en una trayectoria educativa que desarrolla al máximo las capacidades individuales. El sistema británico tiene un enfoque muy creativo y práctico, basado en las habilidades y en las experiencias, que incluyen oportunidades de liderazgo y un sinfín de programas, como intercambio, debate e incluso charlas TEDx.

Los alumnos del colegio consiguen la doble titulación, tanto la británica (IGCSEs y A Levels) como la ESO y el Bachillerato, lo que les permite acceder a universidades británicas e internacionales pero también a cualquier universidad española, tanto pública como privada.

En la etapa de Sixth Form (Bachillerato británico) los estudiantes cursan A Levels, un programa preuniversitario de prestigio internacional que les permite especializarse en las materias que más les apasionan, desarrollando independencia, pensamiento crítico y madurez académica.

El colegio acompaña a cada alumno de manera cercana en su orientación universitaria, ayudándoles a construir un camino propio hacia la educación superior. Además, The British School of Málaga apuesta por una educación completa que va más allá de las aulas. El deporte, las artes, la tecnología y las actividades solidarias forman parte de la vida diaria del colegio, fomentando valores como la aspiración y la empatía.

Con más de 1.000 alumnos, la comunidad es realmente internacional, abierta y dinámica; el idioma común es el inglés y la cultura española está muy presente. El 60% de los alumnos son internacionales y se encuentran representadas más de 60 nacionalidades.

El Departamento de Admisiones está abierto todo el año, tanto para visitas como para incorporación de alumnos y el colegio celebra sesiones informativas online cada último viernes lectivo del mes.

BSM es mucho más que un centro internacional: es un referente educativo en la Costa del Sol

Reconocido entre los mejores colegios en los rankings más importantes de España, este año celebra su 25º aniversario.