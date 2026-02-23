Andrés González, director gerente de Oleum Alcazaba: «La parte ecológica es la que más alegrías nos está dando en los mercados internacionales»

-¿Qué motivó la fundación de Oleum Alcazaba y cómo ha evolucionado la visión de la marca desde 2024?

-Ha sido una mezcla de consecuencias y ganas de hacer algo que me ilusionara; esto llegó en el momento adecuado y con mayores conocimientos, algo que fue determinante para dar un paso tan importante. Actualmente, Oleum Alcazaba se va conociendo cada vez más, sobre todo, en el mercado internacional.

-¿Cuáles son los principales retos y oportunidades en el mercado del AOVE premium en España y en exportación?

-El mercado español es muy maduro y local, al ser el principal productor de AOVE del mundo (2 de cada 3 botellas se producen en España y 1 de cada 2 en Andalucía), casi cada localidad tiene su propio AOVE, su marca y es difícil penetrar a nivel nacional, pero poco a poco tenemos más presencia. Es en la exportación, donde estamos presentes en varios países, como Japón, Corea del Sur, Alemania y con los cruceros “Royal Caribbean”, presentes en sus barcos que zarpan desde Miami, Francia, Alaska y Singapur, de momento. Tenemos previsto abrir mercados en Rumanía, Finlandia, Panamá y Arabia Saudí, entre otros.

-¿Qué papel juega la producción ecológica y la trazabilidad en la competitividad de Oleum Alcazaba?

-La parte ecológica es la que más alegrías nos está dando, ya que nuestras variedades Picual temprano, picual, hojiblanca, lucio y arbequina, están llevando nuestra empresa a diferentes mercados internacionales. Estamos certificados con el CAAE, lo que nos permite ser considerada como una empresa fiable.

-¿Cómo equilibra la empresa tradición mediterránea y enfoque innovador en la elaboración del AOVE?

-Se intenta dar a conocer a nuestros clientes que la dieta mediterránea y el aceite de oliva, como pilar de esta dieta, son indispensables para llevar una vida sana y saludable, además de disfrutar de uno de los alimentos más reconocidos y prestigiosos del marco internacional: multitud de chefs y restaurantes lo usan para terminar o elaborar sus mejores platos.

-¿Qué estrategias están adoptando para posicionar sus productos en canales Horeca y mercados internacionales?

-La estrategia es clara desde nuestros inicios y se basa en la presencia en reuniones, misiones o ferias nacionales e internacionales, lo que nos permite contactar con empresas interesadas en nuestros productos.

-¿Hay proyectos o colaboraciones en marcha para potenciar el desarrollo agrícola o turístico del Guadalhorce a través del aceite de oliva virgen extra?

-Sí y cada vez hay más almazaras que intentan hacer una ruta dentro de su empresa (Oleoturismo) para que puedan conocer de primera mano, qué se hace en una almazara o qué no se hace o cómo son sus variedades.