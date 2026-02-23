Carlos Espinosa, CEO de Moto Siles: "La clave del éxito es el trabajo constante, la cercanía del cliente y la pasión por la moto"
"He crecido viendo cómo se construía Moto Siles desde dentro, aprendiendo que la confianza se gana día a día y que el prestigio es el resultado de muchos años haciendo las cosas bien"
Motos Siles abre sus nuevas instalaciones en Alhaurín de la Torre y lo hace con un nuevo dirigente al frente, Carlos Espinosa, también conocido como Carlos Siles. Háblenos un poco de usted y de cómo afronta este nuevo camino.
Lo afronto con mucha ilusión y con un gran sentido de la responsabilidad. Tengo 29 años y llevo más de 15 años siendo piloto profesional de motociclismo, compitiendo en España, en el Campeonato del Mundo y en escenarios tan exigentes como Dubái. La moto ha sido siempre el hilo conductor de mi vida y ahora sigue siéndolo, pero desde una perspectiva más amplia. Este nuevo camino supone evolucionar, aplicar todo lo aprendido durante años y liderar un proyecto que forma parte de mi historia personal y familiar.
En 2026 asume el liderazgo del nuevo concesionario Motos Siles Alhaurín de la Torre. ¿Qué representa este proyecto?
Representa un salto importante en calidad y ambición. Damos continuidad a una empresa familiar fundada por mi padre hace 36 años, pero adaptada a las exigencias actuales del sector. El nuevo concesionario nace con un objetivo muy claro: ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes en la provincia de Málaga y en toda Andalucía, apoyándonos en unas instalaciones modernas y en un equipo altamente cualificado.
Moto Siles es hoy uno de los concesionarios más prestigiosos y antiguos de la provincia. ¿Cuál ha sido la clave para llegar hasta aquí?
El trabajo constante, la cercanía con el cliente y la pasión real por el motociclismo. No entendemos este negocio sin un trato humano y personalizado. He crecido viendo cómo se construía Moto Siles desde dentro, aprendiendo que la confianza se gana día a día y que el prestigio es el resultado de muchos años haciendo las cosas bien.
¿Qué aporta la nueva ubicación en Alhaurín de la Torre?
Nos sitúa en un punto estratégico de la provincia, con mejores accesos y unas instalaciones más amplias y eficientes. Esto nos permite optimizar procesos y ofrecer un servicio más rápido, cómodo y completo, manteniendo siempre la esencia que nos ha caracterizado.
Su vinculación con la moto es total, ya que además dirige junto a su padre una escuela de pilotos. Háblenos de Moto School Málaga.
Moto School Málaga es un pilar fundamental de nuestro proyecto. Formamos pilotos desde los 4 años hasta niveles de alta competición, incluidos pilotos que ya compiten a nivel mundial. Acompañamos su evolución deportiva y humana, y además existe una conexión directa con Moto Siles, ya que apoyamos y patrocinamos a nuestros pilotos, ayudándolos a crecer dentro del motociclismo.
¿Cómo define el momento actual que está viviendo?
Como un nuevo capítulo lleno de retos y oportunidades. Con un profundo respeto por el pasado y una mirada clara hacia el futuro, seguimos avanzando con compromiso, ilusión y mucha pasión por las motos.
- Baja de última hora para el Málaga CF - Albacete: cambio obligado en la portería manchega
- Málaga instala monumentos con presupuesto municipal: 60.722 euros en siete actuaciones en el último lustro
- Luz verde al proyecto que permitirá recuperar la imagen original del presbiterio de la Catedral de Málaga
- Un policía nacional relata su infierno: 20 años de adicción y una vida nueva en Antequera
- Del Palo para el mundo: el Carpena se rinde a Delaossa
- El funeral del sacerdote malagueño Manuel Ángel Santiago, en imágenes
- El restaurante de Málaga con ludoteca y monitores para comer gourmet mientras los niños juegan
- Vía Crucis de Antorchas 2026 del Monte Calvario: horario, itinerario y novedades en Málaga