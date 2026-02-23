Dennis Passeri, CEO de Innavex: "Ya no vale cualquier nave industrial: se busca eficiencia, localización, sostenibilidad y adaptación"

El mercado de naves industriales en Málaga atraviesa una etapa de madurez, marcada por una demanda más exigente, un mayor peso de la sostenibilidad y decisiones cada vez más estratégicas. Hablamos con Dennis Passeri Morillas, CEO de Innavex Consultora Inmobiliaria Industrial y miembro activo del Málaga Hub Real Estate , sobre el momento actual del sector, las oportunidades en Málaga y la evolución del inversor industrial.

¿Cómo describiría el momento actual del mercado de naves industriales en Málaga?

Estamos en una fase de clara madurez del sector. La demanda sigue siendo muy sólida, los polígonos industriales están consolidados con unos niveles de ocupación de casi el 100% y el mercado se ha vuelto mucho más selectivo. Ya no vale cualquier nave: las empresas buscan eficiencia, buena localización, sostenibilidad y capacidad de adaptación a largo plazo.

¿Qué factores están impulsando esta demanda?

Principalmente tres: la consolidación del comercio electrónico, los procesos de reindustrialización y la necesidad de optimizar las cadenas logísticas. Muchas compañías están replanteando su operativa para reducir costes y ganar resiliencia, y eso pasa inevitablemente por mejorar sus activos inmobiliarios y adaptarlos a las exigencias del mercado.

Desde Innavex, ¿qué cambios han notado en el perfil del cliente industrial?

El cliente está mucho más informado y es claramente más exigente. Ya no busca solo metros cuadrados, sino soluciones de espacio para su empresa. Nos piden asesoramiento estratégico: análisis de ubicación, escalabilidad, cumplimiento normativo y eficiencia energética.

Además de su labor en Innavex, forma parte activa del Málaga Hub Real Estate. ¿Qué le aporta este ecosistema al sector inmobiliario?

El Málaga Hub Real Estate del cual soy uno de los socios fundadores transmite valores fundamentales para el sector: profesionalización, colaboración, transparencia y visión a largo plazo. Formar parte de este ecosistema permite compartir conocimiento real, anticipar tendencias y elevar el nivel del mercado inmobiliario, algo especialmente necesario en un momento de tanta transformación como el actual.

Andalucía y Málaga en particular están ganando protagonismo. ¿A qué se debe?

Málaga se ha consolidado como un nodo logístico e industrial muy interesante por su conectividad, su crecimiento empresarial y su capacidad para atraer inversión. Aun así, existen retos que superar: déficit de producto industrial moderno, escasez de suelo industrial finalista con unos tiempos urbanísticos demasiado largos y la necesidad de una planificación coordinada entre el sector público y privado para que Málaga siga creciendo en competitividad.