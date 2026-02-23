Enitec Electric: electricidad, cultura de seguridad y expansión

A simple vista, la electricidad parece un hecho cotidiano: se enciende una luz, arranca una máquina, funciona una ciudad. Ese gesto automático descansa sobre una infraestructura compleja y esencial, donde cada conexión, cada maniobra y cada mantenimiento cuentan. En esa parte menos visible opera Enitec Electric, S.L., una empresa joven de origen malagueño, que en pocos años ha logrado consolidarse en proyectos estratégicos del sector y, al mismo tiempo, ampliar su estructura con una evolución sostenida.

Enitec inicia su actividad en 2021, pero su expansión no responde al azar ni a una circunstancia puntual. La clave ha sido el capital humano: profesionales altamente cualificados y con experiencia que han permitido a la compañía ampliar su capacidad operativa y asumir retos cada vez más complejos. Esa mezcla de juventud empresarial y madurez técnica se refleja en un dato significativo: más de 300 empleados y una estructura en expansión continua, ya consolidada en el sector eléctrico, con una implantación nacional que dispone de la capacitación necesaria para colaborar con las principales compañías eléctricas del país, como son REE, Endesa, Iberdrola, Naturgy, etc.

Su especialidad está en la parte más estratégica del sistema eléctrico: generación, transporte y distribución, con alta especialización en trabajos en tensión, es decir, aquellos ámbitos donde la continuidad del servicio y la calidad de ejecución marcan la diferencia.

Enitec trabaja a lo largo de todo el esquema eléctrico, y lo hace con una visión completa: desde infraestructuras clave como las subestaciones -presentes tanto en el desarrollo de la red como en proyectos de generación- hasta la ejecución de parques fotovoltaicos y eólicos. A ese recorrido se suman también evacuaciones y líneas de transporte, el enlace necesario para que la energía producida se integre en el sistema y llegue al usuario final.

Una de las principales líneas de negocio de Enitec es la construcción y mantenimiento de subestaciones eléctricas, un tipo de instalación que actúa como punto clave del sistema: allí se transforma la energía y se gestiona las redes de distribución y transporte.

La subestación es un entorno de alta exigencia técnica, donde cada detalle cuenta y el trabajo se apoya en procedimientos claros y una planificación bien definida. En ese tipo de instalaciones, Enitec aporta valor con un equipo de campo experimentado, una ejecución ordenada y una forma de trabajar basada en el método y la coordinación.

Otro de los pilares de la actividad de Enitec es la distribución, específicamente el mantenimiento de redes de media y baja tensión (MTBT), concretamente en la zona de la Costa del Sol, un territorio con alta demanda eléctrica y gran desarrollo urbanístico y comercial.

La distribución eléctrica es un servicio esencial para empresas, comercios, hoteles, infraestructuras y hogares. Mantener esa red significa intervenir en centros de transformación, líneas, elementos de maniobra, protecciones y puntos críticos donde el buen estado de cada componente se traduce en continuidad y calidad de suministro.

En una zona con alta densidad de actividad el mantenimiento combina respuesta técnica y planificación: supervisar, revisar, anticipar necesidades y asegurar el buen funcionamiento de una red que debe estar preparada para acompañar el ritmo del territorio. Dentro de su operativa habitual, Enitec también desarrolla trabajos vinculados a los contadores como actuaciones de medida, lectura y campañas de reemplazo que ayudan a mantener el servicio actualizado y bien gestionado. A eso se suma un aspecto clave del trabajo diario: la atención ágil ante averías, con equipos de atención 24h, capaces de localizar el origen del problema, intervenir con rapidez y devolver la normalidad al servicio. En ese contexto, la experiencia de campo y la capacidad organizativa se vuelven fundamentales para sostener el día a día con eficacia.

Como parte de su actividad en red, Enitec desarrolla trabajos en tensión, una disciplina especializada que permite intervenir en determinadas instalaciones sin interrumpir el suministro. Esta actividad representa uno de los niveles más altos de especialización dentro del sector. Es una labor reservada a equipos con formación muy especifica, bajo unos procedimientos muy estrictos y con una preparación avanzada y experiencia, donde la calidad de ejecución y el dominio técnico marcan la diferencia.

Además de su trabajo con operadores del sector eléctrico, Enitec ejecuta instalaciones para clientes estratégicos, ferroviarios y proyectos de infraestructura. En este ámbito, Enitec participa en proyectos emblemáticos de gran dimensión y en entornos de alta exigencia técnica, ligados a infraestructura civil, movilidad y espacios operativos con actividad constante. Dentro de esa misma evolución, la compañía incorpora soluciones vinculadas al autoconsumo, a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, una respuesta natural a las nuevas necesidades energéticas de empresas, flotas y equipamientos que avanzan hacia modelos más eficientes y electrificados.

Si hubiera que elegir una palabra que defina la identidad de Enitec, esa palabra sería SEGURIDAD. La compañía ha construido su cultura interna con una idea clara: la seguridad en el trabajo es lo primero. No como frase corporativa, sino como norma diaria. La prevención se vive como una condición esencial para trabajar con calidad y de forma segura.

Esta concienciación colectiva marca la diferencia. No se trata solo de cuidar al profesional, la seguridad en Enitec es el eje que articula todo.

No es habitual que una empresa joven se consolide con rapidez en entornos técnicos exigentes. Enitec lo ha logrado apoyándose en un equipo altamente cualificado, con experiencia real en campo y una forma de trabajar basada en el método y la coordinación. A ese enfoque se suma una operativa cada vez más apoyada en sistemas y procesos digitalizados, que facilitan la planificación, el seguimiento y la ejecución de los trabajos. Ese capital humano ha impulsado una expansión progresiva de la plantilla, el refuerzo de capacidades internas y una respuesta cada vez más completa a las necesidades del sector.